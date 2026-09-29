Ph Lorenzo Marianeschi

Pistoia, lunedì 28 settembre 2026 – Perché oggi si sceglie di sostenere l’arte? Quale ruolo possono assumere imprese, collezionisti e istituzioni private nella vita culturale del nostro tempo? A queste domande è dedicato Impresa d’arte. Conversazioni sul mecenatismo contemporaneo, il nuovo ciclo di tre incontri promosso da Fondazione Pistoia Musei, che prenderà il via giovedì 1° ottobre 2026, alle 18, al Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi a Pistoia. Attraverso le testimonianze di figure di riferimento del panorama economico e culturale italiano, il ciclo propone una riflessione sulle diverse forme del sostegno all’arte, sulle motivazioni che lo ispirano e sul contributo che il mecenatismo può offrire alla cultura e alla società contemporanea.

Il primo appuntamento, Impresa e responsabilità culturale, vedrà Francesca Lavazza, Board Member Lavazza Group e presidente Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, dialogare con Monica Preti, Direttrice generale Fondazione Pistoia Musei, e Luigi Cerutti, Chief Executive Officer Società Editrice Allemandi. La partecipazione è gratuita con prenotazione sul sito pistoiamusei.it.

La serata approfondirà il rapporto tra cultura e mondo produttivo a partire dall’esperienza di Francesca Lavazza, per osservare come il sostegno all’arte possa entrare nella visione e nell’identità di un’impresa e tradursi in una forma di partecipazione alla vita delle comunità. Il confronto toccherà il dialogo tra aziende, istituzioni culturali, arte e territorio, mettendo al centro le possibilità di costruire relazioni durature tra il settore privato, i musei e le istituzioni culturali.

Il ciclo Impresa d’arte, realizzato da Fondazione Pistoia Musei, ente strumentale di Fondazione Caript, in collaborazione con Il Giornale dell’Arte e in partnership con Confindustria Toscana Nord, propone altre due occasioni di confronto sulle diverse forme che questa relazione può assumere.

Il ciclo proseguirà mercoledì 11 novembre, alle 18,con Vivere con l’arte: Giuseppe Iannaccone, avvocato e collezionista, ed Enea Righi, collezionista e direttore operativo di Arte Fiera, dialogheranno con Monica Preti, direttrice generale Fondazione Pistoia Musei, e Luca Zuccala, direttore de Il Giornale dell’Arte. L’incontro sarà dedicato al collezionismo come esperienza personale e culturale e al contributo delle collezioni private al sostegno degli artisti e alla diffusione dell’arte contemporanea.

Giovedì 10 dicembre, sempre alle 18, L’arte nell’impresa vedrà Andrea Fustinoni, ideatore di miramART, dialogare conMonica Preti. A partire dall’esperienza della collezione d’arte contemporanea del Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure, l’incontro esplorerà il rapporto tra collezionismo, impresa e ospitalità e le possibilità di trasformare una collezione aziendale in un progetto culturale aperto al pubblico.

Il ciclo di incontri è organizzato nell’ambito della Corporate Membership di Pistoia Musei, il programma rivolto a imprese e professionisti nato per sviluppare una relazione stabile tra il museo e il mondo produttivo. Impresa d’arte amplia questo percorso, aprendo uno spazio di confronto sulle motivazioni e sulle diverse forme di partecipazione attraverso le quali il settore privato può contribuire allo sviluppo culturale del territorio.