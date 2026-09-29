Giardino Orticoltura, torna la mostra dei fiori autunnale

Torna la Mostra Mercato Piante e Fiori al Giardino dell'Orticoltura di Firenze.

L'appuntamento è dal 2 al 4 ottobre, con orario dalle 9 alle 19.

Tre giorni dedicati al verde nel cuore della città, al Giardino dell'Orticoltura in via Vittorio Emanuele II 4, via Bolognese 17 a Firenze. L'ingresso è gratuito.

La mostra mercato è organizzata dalla Società Toscana di Orticultura, dal 1854, con il sostegno di Fondazione CR Firenze e Comune di Firenze.

In esposizione e vendita piante rare, fiori, collezioni botaniche, ma anche eventi, corsi e laboratori per adulti e bambini.

Per il programma completo si può consultare il sito

http://societatoscanaorticultura.it.