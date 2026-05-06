Per una svolta urbanistica a Firenze: ancora incontri con i politici

Si sono svolti nei giorni scorsi incontri tra i rappresentanti del documento “Per una svolta urbanistica a Firenze” l'On. Emiliano Fossi Segretario Regionale del Partito Democratico e il Consigliere Lorenzo Falchi (AVS). Al centro del confronto il contenuto del documento e più in generale le politiche di pianificazione urbanistica della città di Firenze e di tutta l'area metropolitana. Gli incontri hanno messo a fuoco la necessità di contribuire ad impostare una visione per il presente e il futuro di Firenze, e quindi l’importanza di un progetto condiviso con i cittadini, di riconoscimento e valorizzazione sociale e ambientale del suo patrimonio di luoghi e di persone.

Il Consigliere Falchi, nell’apprezzare lo spirito propositivo e le numerose proposte del documento presentato, ha preso “preciso impegno per dedicare al tema un’attenzione speciale, poiché anche dalla tribuna regionale è doveroso intervenire sia per competenze istituzionali, sia per le valutazioni politiche, a sostenere il pieno ruolo del governo pubblico affinché non diventi subalterno agli interessi degli investitori privati; inoltre su particolari aspetti, come sul clima, la mobilità o come la legge sul paesaggio o quella sulla partecipazione, la Regione ha competenze rilevanti per un offrire un positivo contributo alla discussione che coinvolge anche Firenze.

In particolare l'On. Fossi ha accolto l'invito, fatto dagli estensori del documento, per un suo pieno impegno perchè si faccia una riflessione vera e approfondita sulle scelte urbanistiche e, laddove si palesino evidenti criticità, si pongano in essere migliorie e correttivi. Impegno che Fossi intende assolvere pur nei limiti e nel rispetto delle legittime autonomie territoriali e muovendosi nel corretto ambito dei ruoli istituzionali in essere. In tal senso Fossi ha citato, come esempio positivo, il ruolo che la Regione Toscana ha avuto nell'ambito dell'over tourism e degli affitti brevi, con La Legge Regionale n. 61 del 31 dicembre 2024 che regola le locazioni turistiche in Toscana e che introduce misure per limitare gli affitti brevi e garantire la sicurezza degli immobili.

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E ha rafforzato questo intervento con la notazione politica sul fatto che Firenze non può avere un suo sviluppo incentrato unicamente sull'attività turistica. Anche sul tema della partecipazione Fossi ha ammesso che spesso non è stata ben organizzata e sviluppata, e quindi tiene ad impegnarsi e a impegnare il Partito Democratico affinché la città si apra a al dialogo, all'ascolto, al confronto anche con le posizioni più critiche, per un dibattito pubblico come strumento democratico di partecipazione e costruzione condivisa della susseguente attività amministrativa.

A nome di “Per una svolta urbanistica a Firenze” Alberto Di Cintio ha sostenuto che “è necessario e urgente sia impedire nuovi interventi speculativi, sia rimettere al centro il bene pubblico e comune, ribadendo il valore assoluto dello spazio urbano e quindi mettendo a punto una politica di tutela e di valorizzazione che contemporaneamente consenta di affrontare le vere emergenze della città; inoltre a fronte della grande spoliazione di Firenze è, oggi più che mai, necessario che la popolazione rientri in possesso della facoltà di pianificare il proprio ambiente di vita, al fine di una vera e propria riappropriazione democratica dell’urbanistica”.