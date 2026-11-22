Le politiche attive del lavoro rappresentano uno dei pilastri più delicati della gestione amministrativa regionale. In Toscana, il Reddito di inclusione lavorativa (definito anche di reinserimento) è stato promosso con grande enfasi dalla Giunta guidata dal presidente Eugenio Giani e dal Movimento 5 Stelle, presentandosi come una misura chiave per contrastare la disoccupazione e offrire un supporto concreto ai cittadini in difficoltà.

Tuttavia, i dati emersi recentemente tracciano un quadro ben diverso rispetto alle aspettative della vigilia. Durante l'audizione della commissaria dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), Simonetta Cannoni, tenutasi in Commissione Controllo, la realtà dei fatti si è scontrata con gli annunci istituzionali, rivelando una marcata distanza tra la platea potenziale stimata e l'effettivo impatto del provvedimento.

Di fronte a un ingente budget stanziato, la misura sembra aver riscontrato difficoltà strutturali sia nell'intercettare i beneficiari, sia nel dimostrare la propria efficacia occupazionale. Quanto è profondo il divario tra le promesse della politica e i risultati reali forniti dagli organi tecnici della Regione?

I dati contabili e gestionali illustrati dalla commissaria di ARTI evidenziano una discrepanza sostanziale tra gli obiettivi teorici e i traguardi raggiunti. La misura era stata progettata per intercettare un pubblico potenziale stimato in circa 11.000 persone sul territorio toscano.

All'atto pratico, tuttavia, le domande accolte o le persone che attualmente stanno usufruendo o trattando il reddito di inserimento si attestano soltanto a quota 2.500. Questo significa che la misura è riuscita a coinvolgere meno di un quarto dei potenziali beneficiari, evidenziando una palese difficoltà nell'intercettare il reale fabbisogno del tessuto sociale.

Anche l'analisi dell'aspetto finanziario conferma il forte rallentamento nell'attuazione della misura. A fronte di uno stanziamento complessivo imponente, la spesa reale procede a rilento, lasciando la maggior parte dei fondi bloccati nelle casse regionali.

Stanziamento totale : 23 milioni di euro

: 23 milioni di euro Fondi attualmente erogati : 6 milioni di euro

: 6 milioni di euro Stima a fine anno : ~8 milioni di euro (pari a circa un terzo del budget complessivo)

: ~8 milioni di euro (pari a circa un terzo del budget complessivo) Importo medio per domanda: ~2.500 euro

Gli organi di controllo hanno inoltre evidenziato che, anche nell'ipotesi teorica in cui tutti i beneficiari attuali avessero riscosso l'importo massimo consentito, la cifra totale erogata non avrebbe comunque superato gli 11 milioni di euro, confermando una marcata sottoutilizzazione delle risorse derivante dalla scarsa adesione complessiva piuttosto che da vincoli sui tetti di spesa individuali.

La misura ha subito nel tempo diversi aggiustamenti nel tentativo di ampliarne la portata. Dopo l'avvio nella primavera scorsa, a maggio si è registrata una rimodulazione dei requisiti che ha abbassato in modo radicale il limite della NASpI. Sul piano dell'analisi delle politiche pubbliche, questo allentamento amministrativo ha rappresentato un tentativo diretto di allargare le maglie dell'accesso per rimediare a una partecipazione iniziale stagnante — al 11 maggio, infatti, si contavano appena 1.147 domande con solo 48 erogazioni attive. Tuttavia, nonostante l'apertura dei criteri abbia consentito di raggiungere la quota attuale di 2.500 persone prese in carico, l'intervento non è bastato a colmare il divario con l'obiettivo iniziale dei 11.000 potenziali beneficiari.

L'aspetto più critico evidenziato dai consiglieri regionali di Forza Italia riguarda l'assenza del dato fondamentale di valutazione: l'effettivo reinserimento nel mercato del lavoro. Trattandosi di un reddito finalizzato all'inclusione lavorativa, la mancanza dell'indicatore sui posti di lavoro realmente creati rende impossibile definire la misura come uno strumento di politica attiva di successo.

L'incapacità di monitorare gli sbocchi occupazionali effettivi trasforma così un intervento teoricamente espansivo in una mera erogazione passiva, fornendo un'arma diretta alle critiche dell'opposizione sulla natura assistenziale della spesa.

L'esito dell'audizione ha innescato una dura reazione da parte delle opposizioni di centrodestra. I gruppi regionali di Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno bocciato la misura, definendola un "esperimento fallimentare", uno "spot" costato 6 milioni di euro o una semplice "mancetta" assistenziale incapace di generare un reale sviluppo economico.

La critica politica mette a confronto due visioni contrapposte: da un lato la scelta della Giunta di erogare sussidi diretti ai singoli, dall'altro la richiesta dell'opposizione di spostare gli investimenti pubblici verso interventi strutturali capaci di supportare il tessuto produttivo.

L'analisi dei numeri forniti dalla commissaria di ARTI pone la Giunta regionale di fronte a una riflessione obbligata in vista della chiusura dell'anno e delle future scelte di bilancio. Di fronte a due terzi dei fondi destinati a rimanere inutilizzati e all'assenza di dati certi sull'effettivo collocamento dei beneficiari, l'invito rivolto alle istituzioni è quello di valutare attentamente l'efficacia dello strumento prima di ipotizzarne un eventuale rinnovo.