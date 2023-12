'Pelagos': contributo straordinario al comune di Portoferraio

Firenze – Il collegato alla legge di stabilità per il 2024 è stato approvato con i 21 voti favorevoli del Partito democratico, il voto contrario di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Non ha partecipato al voto il gruppo di Italia Viva. Approvato un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle sul contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili che impegna la Giunta a dare continuità alla misura, garantendo fondi adeguati per tutte le richieste che hanno i requisiti necessari.

La legge prevede un contributo straordinario per il comune di Portoferraio fino a un massimo di 1milione e 200mila euro, diviso tra il 2024 e il 2025, per la realizzazione di un centro di interpretazione all’Isola d’Elba dedicato al Santuario internazionale ‘Pelagos’ per la tutela dei mammiferi marini, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili.

È previsto un contributo straordinario al Comune di Montespertoli per la costruzione di un Teatro civico pari a 2milioni di euro, di cui 1milione a valere sull’annualità 2025 e 1milione a valere sull’annualità 2026. Sono previsti contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima pari a 545mila euro, per il 2024, finalizzati a sostenere l’esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici disseminati nel territorio comunale e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. È previsto poi un contributo straordinario, fino a un massimo di 71mila euro, per il Comune di Ortignano Raggiolo per l’anno 2024, per il rifacimento della pavimentazione di un’aula nell’edificio della scuola primaria di San Piero in Frassino.

Per garantire il tempestivo avvio delle procedure di gara nelle more dell’approvazione, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, della riprogrammazione delle economie del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027, la Giunta regionale è autorizzata ad assicurare la copertura finanziaria dei maggiori costi causati dall’incremento prezzi degli interventi di edilizia scolastica del Comune di Vaiano, del Comune di Massarosa, del Comune di Cerreto Guidi e della Provincia di Pistoia per gli interventi inseriti nella delibera CIPESS 79/2021 fino ad un massimo di euro 1milione e 315mila euro di cui 789mila nell’anno 2025 e 526mila nell’anno 2026.

Viene concesso a favore del comune di Lucignano un contributo straordinario, fino a un importo massimo complessivo di euro 112mila euro nell’anno 2024, per sostenere le spese relative al completamento della ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’immobile ex Cinema Rosini per finalità sociali, culturali ed educative.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi viene concesso al comune di Terranuova Bracciolini un contributo straordinario fino a un massimo di euro 350mila euro per il 2024, per sostenere le spese relative ai lavori necessari per la riorganizzazione funzionale degli spazi e delle aree del campo da calcio ‘Brandini Galasso’. Un emendamento a firma del presidente Giani prevede uno stanziamento di 400mila euro nel 2024 al comune di Chiusi per la manutenzione straordinaria dello stadio comunale ‘Fabio Frullini’. Così come sono previsti 160mila euro per l’anno 2024, per sostenere le spese relative alla messa a norma del Palazzetto dello sport ‘M. Borelli’ in via Galilei a Pescia, per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

I consiglieri regionali Diego Petrucci (Fdi) e Giovanni Galli (Lega) hanno chiesto chiarimenti sul metodo e il presidente della Giunta Giani ha spiegato che si tratta di progetti di rigenerazione urbana per cui era saltato il bando, aggiungendo su una precisa richiesta del consigliere Petrucci che anche nel 2024 continuerà l’esperienza delle città toscane dello sport e della cultura per cui saranno previsti appositi bandi.

Per quando riguarda la viabilità è stato previsto un contributo straordinario al comune di Monte Argentario fino a un massimo di 2milioni di euro, 300mila per l’anno 2024 e 1milione e 700mila per l’anno 2025, per la realizzazione di interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti della strada panoramica di proprietà pubblica che collega Porto Santo Stefano a Porto Ercole. Un milione di euro nel 2024 è stato concesso in favore delle province e della città metropolitana di Firenze per finanziare il completamento degli interventi sulle strade regionali inseriti nel piano regionale integrato infrastrutture e mobilità.

Un milione diviso in due annualità, nel 2024 e nel 2025, viene concesso al comune di San Casciano in Val di Pesa per la realizzazione di interventi migliorativi della viabilità di proprietà pubblica di collegamento tra la zona industriale di Sambuca Val di Pesa, la zona industriale di Ponterotto ed il capoluogo di San Casciano Val di Pesa.

Un emendamento del presidente Giani ha previsto per il comune di Pieve a Nievole 100mila euro per l’avvio della progettazione di viabilità per un nuovo collegamento tra le strade regionali 435 e 436. Un contributo straordinario di 500mila euro va al comune di Marciana Marina nel 2024 per concorrere alle spese di riqualificazione dell’area interna al centro abitato in Viale Aldo Moro, mediante realizzazione di un parcheggio pubblico con annessi servizi.

Previsto anche un contributo straordinario per il comune di Pescia fino a un massimo di 350mila euro nel 2024, per la realizzazione interventi di messa in sicurezza della viabilità di proprietà pubblica di accesso all’area industriale tra Montecarlo e Pescia.

Un contributo straordinario fino ad un massimo di 100mila euro per l’anno 2024, è previsto per il comune di Viareggio per il progetto di fattibilità tecnico economica dell’asse viario di penetrazione per il collegamento del porto di Viareggio nel rispetto del quadro normativo definito dal PIT con valenza di piano paesaggistico regionale.

Per finanziare i lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile denominato ‘Arlecchino’ e la riqualificazione delle piazze Castracani e Vecoli viene concesso un contributo straordinario al comune di Camaiore fino a un massimo di 3milioni e mezzo di euro. 1milione è previsto per il 2024, 1milione e mezzo per il 2025 e un milione per il 2026. Mentre con un emendamento del presidente Giani viene previsto un milione di euro al comune di Porcari per concorrere alle spese di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri.

Infine sono previsti 760mila euro per il 2025 all’Azienda unità sanitaria locale (AUSL)Toscana nord ovest, per concludere i lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’immobile situato a Lucca in Via Bianchini.