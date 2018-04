PD: assemblea regionale con Andrea Orlando

Sarà aperta al centrosinistra, sabato mattina a Firenze, con la partecipazione del Ministro. Domani a Empoli la comunale del dopo voto con il senatore Dario Parrini

Sabato 21 Aprile a Firenze, presso il Circolo Rondinella del Torrino, lungarno Soderni 2, dalle ore 10,30, si terrà l’assemblea aperta promossa da militanti e dirigenti del Partito Democratico toscano che non hanno condiviso la scelta di annullare la riunione dell’Assemblea nazionale che si sarebbe dovuta tenere proprio sabato a Roma. L’appuntamento, di carattere regionale, vedrà la partecipazione di vari esponenti provenienti da tutte le province toscane. A concludere sarà il Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

“Le ragioni addotte a sostegno della scelta di annullare l’assemblea nazionale sarebbero state piuttosto valide motivazioni per farla quella riunione e per aprire un confronto vero fra di noi e con la società– sostiene Valerio Fabiani, fra gli organizzatori dell’evento fiorentino - Il complicato scenario internazionale, la situazione di stallo in cui versa il quadro politico nazionale, la sconfitta più dura di sempre per la sinistra italiana esigono che il Pd apra una discussione profonda e vera. Negarla è stato un grave errore, per questo abbiamo pensato di “rimediare”, organizzando comunque un momento di confronto aperto non solo a militanti ed elettori del PD toscano, ma anche a quelle forze della società con le quali il nostro Partito da tempo fatica ad interloquire.”

Domani, mercoledì 18 aprile, alle 21.30 alla casa del popolo di Ponte a Elsa si riunirà l’assemblea comunale del Partito democratico di Empoli. “Il Pd e le elezioni” sarà il tema dell’incontro, ma anche gli scenari che si sono aperti sulla formazione del governo dopo il secondo giro di consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ospite dell’assemblea empolese il senatore Dario Parrini. L’incontro è aperto a iscritti e simpatizzanti.