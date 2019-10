Patto per lo sviluppo: la Toscana guarda al futuro

Oggi alle 9,30 importante incontro all'Auditorium Al Duomo con il presidente regionale Rossi, il sindaco di Prato Biffoni, Catalano del Ministero dei Trasporti e i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil

Occupazione, investimenti, giovani, economia circolare, industria 4.0. E’ da qui che si deve ripartire per rilanciare la Toscana. Il Patto per lo Sviluppo, firmato a luglio da CGIL CISL UIL e Regione Toscana, è lo strumento che deve dare impulso alla nostra regione per uscire dalle secche di una stagnazione che sta mettendo sempre più a rischio il lavoro.

L’incontro di oggi 28 ottobre servirà per riflettere sul futuro della Toscana e su quali strumenti mettere in campo per sbloccare le tante opere infrastrutturali che ancora mancano, per creare le condizioni per un’occupazione di qualità, per dare una scossa sostenendo investimenti pubblici e privati.

Incontro sul Patto per lo Sviluppo della Toscana, Avanti Insieme per la Crescita: 28 ottobre 2019 ore 9,30 Auditorium al Duomo in via dei Cerretani 54r - Firenze



Al dibattito parteciperanno:

Riccardo Cerza , Segretario Generale CISL Toscana

Dalida Angelini , Segretario Generale CGIL Toscana

Annalisa Nocentini , Segretario Generale UIL Toscana

Enrico Rossi , Presidente Regione Toscana

Matteo Biffoni , Presidente Anci Toscana

, Presidente Anci Toscana Giuseppe Catalano, Coordinatore Struttura Tecnica di Missione, Ministero dei Trasporti

Rappresentanti delle associazioni firmatarie Firenze, 25 ottobre 2019.