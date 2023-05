Passeggiata dei Georgofili, 4 chilometri per non dimenticare

Venerdì 26 maggio 2023, in occasione del trentennale della Strage dei Georgofili, si svolgerà una Passeggiata dei Georgofili.

Da Piazza dell’Isolotto a via dei Georgofili, 1993-2023: una passeggiata per non dimenticare.

Cittadini, studenti, associazioni sportive e culturali del Quartiere 4 sono invitati a una passeggiata ludico-motoria di 4 chilometri per raggiungere insieme, nel 30° anniversario della strage, il luogo dell’attentato terroristico mafioso nella notte del 26-27 maggio 1993, a Firenze.

Programma: ore 21, ritrovo in piazza dell’Isolotto; ore 21.15, saluti di Marco Burgassi, presidente Commissione Sport e Politiche Giovanili Quartiere 4, e di Catia Ballotti, presidente Gruppo Sportivo Le Torri Podismo, e intervento di Andrea Bigalli, referente Libera Toscana; ore 21.45, partenza; ore 22, Ponte delle Cascine Linea T1 Tramvia/angolo viale Lincoln; ore 22.30, arrivo in Via dei Georgofili, con interventi di Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere4, e di Teresa Fiume, sorella di Angela Fiume, vittima di mafia. Ultima corsa tranvia linea T1 Leonardo ore 1.41. Presente mezzo di trasporto Humanitas Firenze. Percorso esatto: Piazza dell’Isolotto, Passerella dell’Isolotto, Viale Lincoln, Piazzale Vittorio Emanuele II, Lungarno Vespucci, Lungarno Corsini, Lungarno Acciaiuoli, Via dei Georgofili. A cura di Quartiere 4, Quartiere 1, GS Le Torri, Vivere in Libertà, Humanitas Firenze e Libera.