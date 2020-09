‘Pareti verdi’, interventi pilota in cinque scuole fiorentine

Presentato il progetto di inverdimento verticale realizzato col contributo di Fondazione CR Firenze. Efficace per abbattere gli inquinanti e contrastare le isole di calore

Migliorare la qualità dell’aria e contrastare l’effetto ‘isola di calore’, abbattendo gli inquinanti e lasciando spazio alla bellezza del verde che si arrampicherà in verticale in città. Sono gli obiettivi del progetto ‘pareti verdi’ sugli edifici comunali che sarà realizzato dal Comune di Firenze con il contributo della Fondazione CR Firenze. Si partirà con cinque pareti verdi in altrettante scuole pilota, secondo un progetto di dislocazione capillare nelle diverse zone della città.

Gli istituti individuati per questa prima fase sono: la scuola dell’infanzia Rucellai nel Quartiere 1, la scuola secondaria di primo grado Calvino nel Quartiere 2, la scuola dell’infanzia e primaria Kassel nel Quartiere 3, la scuola secondaria di primo grado Barsanti nel Quartiere 4 e la scuola primaria e dell’infanzia Bargellini nel Quartiere 5. La Fondazione CR Firenze finanzierà la realizzazione degli interventi nelle ultime tre scuole, mentre i due restanti saranno finanziati prioritariamente attraverso la ricerca di soggetti disponibili ad assumere il ruolo di sponsor dell’iniziativa.

Agli interventi sulle scuole faranno seguito progetti di inverdimento di altri edifici comunali, come impianti sportivi o immobili del patrimonio Erp. Le pareti verdi potranno essere realizzate attraverso l’uso di strutture a pannelli o l’impiego di sole specie rampicanti, a seconda del sistema tecnico più idoneo a ciascun edificio. Il progetto ‘pareti verdi’ sugli edifici comunali è realizzato in applicazione dei principi stabiliti dalla legge 10 del 2013 per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Per quanto riguarda la scuola Barsanti, l’intervento sarà realizzato dopo il consolidamento strutturale della parete individuata. Nel frattempo saranno messi a dimora alcuni alberi lungo il viale d’accesso che porta alla scuola.