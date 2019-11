Parco di Pinocchio: l'autunno non spaventa Collodi

Ecco il programma tra giochi, mostre e laboratori creativi

Collodi, 18 novembre 2019 - Con l’autunno e la stagione invernale le attività del Parco di Pinocchio si divideranno tra la Sala del Grillo e la Pagoda di Lucignolo. Restano in attività i due Percorsi Avventura (Vola sul Fiume e Nave Corsara) e le giostrine all’esterno, dove è possibile passeggiare lungo il percorso monumentale che ripercorre le avventure del burattino.

Nell’edificio che ospita la Sala del Grillo si trovano anche l’area espositiva del Parco e il negozio Pinocchio Shop. Da sabato 16 novembre è esposta la mostra Pinocchio in the world e l’esposizione di giocattoli vintage da tutto il mondo. Torna in primo piano la Bottega di Geppetto affiancata dalla mostra Pinocchio all’Opera.

Nella Sala del Grillo ci sono il Teatro dei burattini (spettacoli alle 12.00, alle 15.00 e alle 17.00), il Trucca bimbi di Pinocchio, i laboratori creativi: dal 16 novembre fino a dicembre è in programma il Laboratorio speciale dei Mattoncini. Qui è possibile colorare disegni a tema e creare le maschere dei personaggi del racconto e il cappello di Pinocchio o della Fata Turchina. In programma anche il laboratorio di Balloon Art (palloncini modellabili) che si alternerà tra questo spazio e l’area al coperto esterna Laboratorio di Lucignolo.

Nel Laboratorio di Lucignolo spazio ai giochi: quelli a squadre per tutta la famiglia oppure i Giochi di una volta, come la Campana, quelli legati al riciclo creativo dove oggetti di uso comune si trasformano in divertenti giocattoli con i quali giocare. Il gioco a tema fino a dicembre sarà:

“Otto galline da salvare” che si ispira all’episodio di Pinocchio che prende il posto del cane Melampo per proteggere il pollaio del contadino dai ripetuti furti di polli delle faine.

In prossimità del Laboratorio di Lucignolo ci sono anche il Memory Gigante e il Grande Gioco dell’Oca.

Aperti tutto il periodo autunnale e invernale anche i due percorsi avventura (chiusi in caso di pioggia) e le Giostrine del Novecento: la Veneziana e quella coi Cavallini.

Il Parco di Pinocchio è aperto fino al 20 dicembre il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 16.00). Nella giornata sono previste anche visite narrate al percorso monumentale.

Info: 0572 429342 – 331 2098223 – parcodipinocchio@pinocchio.it