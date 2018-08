Parcheggiano camper vicino a piazza della Repubblica: turisti inglesi multati

E’ accaduto stamani. Rischia la reclusione fino a un anno e una multa fino a 3.000 euro la 29enne californiana denunciata dalla Polizia Municipale per aver imbrattato un muro del Ponte Vecchio con un pennarello

Stamani una famiglia di camperesti inglesi ha pensato di parcheggiare il proprio camper in via Calimala, angolo piazza della Repubblica. Il grosso mezzo non è passato inosservato a una pattuglia della Polizia municipale della zona centrale che ha redatto il verbale per sosta in area pedonale e ha fatto mettere le ganasce alle ruote. Quando i turisti sono tornati hanno chiamato gli agenti per pagare subito la multa e per far togliere il blocca ruote.

E' costata cara la bravata di una turista statunitense che ha pensato di scrivere con un pennarello una frase in inglese su una colonna del Ponte Vecchio: è stata infatti sorpresa dalla Polizia Municipale che l’ha denunciata. Protagonista dell’episodio è una 29enne della California. Il fatto è avvenuto ieri sera. La donna ha scritto una frase sulla prima colonna di sinistra del Ponte Vecchio vendendo da lungarno Archibusieri. Ma la bravata non è sfuggita a una pattuglia della Polizia Municipale in servizio sul Ponte. La giovane è stata denunciata per aver deturpato o imbrattato cose di interesse storico o artistico. Rischia così la pena della reclusione fino a un anno e della multa fino a 3.000 euro.