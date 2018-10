Paradigma Impresa 4.0: Digital Innovation Hub in Toscana per le PMI del commercio, turismo e servizi

Digitalizzazione, cultura e territorio. Come vincere la sfida dell’innovazione

Nasce Paradigma Impresa 4.0: Digital Innovation Hub della Toscana per le PMI del commercio, turismo e servizi

Applicare il modello 4.0 alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi rappresenta una preziosa occasione per favorire l’innovazione e la modernizzazione di importanti comparti economici e adeguarli alle tendenze dei mercati sempre più complessi e dinamici. La vera sfida è inserire la “digitalizzazione” in un processo consapevole di evoluzione e di miglioramento della competitività aziendale in un’ottica di sistema.

Per sostenere lo sviluppo e la crescita delle PMI non manifatturiere, Confesercenti Toscana, con il supporto di Eurosportello Confesercenti, ha promosso Paradigma Impresa 4.0; un partner iato strategico/progettuale tra soggetti pubblici e privati con competenze diverse e complementari, finalizzato all’innovazione e alla valorizzazione delle imprese dove è centrale l’elemento umano e il legame con l’economia e la cultura del territorio regionale.

Paradigma Impresa 4.0 è stato presentato lunedì 8 ottobre, nell’ambito di un’iniziativa organizzata da Confesercenti Toscana presso la Sala del Gonfalone nel Palazzo del Pegaso a Firenze, aperta da Mauro Bussoni Segretario Generale Confesercenti Nazionale: “Come Confesercenti Nazionale stiamo mettendo in campo risorse, competenze e strumenti per sostenere percorsi di innovazione e formazione per le PMI. Dobbiamo garantire innovazione, formazione e conoscenza continua alle nostre imprese che devono ambire a svolgere un ruolo dinamico di presidio del territorio. La rete non è solo luogo della socializzazione, ma anche luogo di conoscenza e pubblicità; siamo al fianco delle imprese in un percorso che permetta di affrontare in maniera efficace le potenzialità offerte dallo sviluppo digitale.”

Sono intervenuti: Eugenio Giani Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Stefano Ciuoffo Assessore allo Sviluppo Economico Regione Toscana, Albino Caporale Direttore Sviluppo Economico Regione Toscana e i partner di Paradigma Impresa 4.0 Francesca Velaniper Promo Pa Fondazione, Leonello Trivelli per DICI – UniPi, Antonio Raschi per Fondazione per il clima e la sostenibilità e Alessandro Tortelli per Centro Studi Turistici: a moderare e coordinare l’iniziativa Lucio Scognamiglio Presidente Eurosportello Confesercenti.

“Con Paradigma Impresa 4.0 nasce il primo Digital Innovation Hub della Toscana a sostegno delle imprese del commercio, turismo e servizi; questo progetto, promosso da Confesercenti Toscana, è un partenariato strategico e progettuale tra soggetti pubblici e privati finalizzato a sostenere percorsi di crescita e formazione delle PMI nel settore dell’innovazione. Con questo “nuovo contenitore” che è Paradigma Impresa 4.0, proveremo a portare avanti progetti che sappiano interpretare i bisogni reali delle imprese, utilizzando tutti gli strumenti qualificati che abbiamo a disposizione. – ha affermato Nico Gronchi Presidente Confesercenti Toscana – Vogliamo guardare al futuro e vincere la sfida dell’innovazione concreta per le PMI”.

Paradigma Impresa 4.0 ambisce a divenire un “luogo” di presidio di competenze per le imprese del commercio, turismo e servizi che si raccorda con le recenti strategie a supporto dell’innovazione messe in campo dalla Regione Toscana; migliorandone l’impatto territoriale, favorendo i processi di sistema e sviluppando nuove sinergie e nuova progettualità.