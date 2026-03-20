Pandolfini per Friends of Florence: l'asta benefica online

Prendersi cura del patrimonio artistico di Firenze significa custodire una storia che appartiene non solo alla città, ma al mondo intero. Con questo spirito nasce The Fine Art of Wine: A Grand Tour, l’asta di beneficenza organizzata da Pandolfini in collaborazione con Friends of Florence, fondazione internazionale impegnata da oltre venticinque anni nella conservazione e nel restauro di alcuni tra i più importanti capolavori della città.

Per Pandolfini, la cui storia ha avuto inizio a Firenze oltre un secolo fa, sostenere iniziative dedicate alla tutela del patrimonio artistico della città rappresenta un legame naturale con il luogo in cui la Casa d’Aste è nata e continua a operare. La collaborazione con Friends of Florence si inserisce proprio in questo dialogo tra tradizione, territorio e responsabilità culturale. Fondata negli Stati Uniti ma profondamente legata a Firenze, Friends of Florence sostiene progetti di restauro e conservazione che coinvolgono opere di alcuni tra i più grandi maestri del Rinascimento - da Michelangelo a Leonardo da Vinci, da Brunelleschi a Botticelli - insieme a interventi dedicati anche ad artisti e architetti meno noti ma fondamentali per la storia artistica della città.

Grazie alla collaborazione con restauratori, storici dell’arte, tecnici e istituzioni locali, la fondazione segue costantemente numerosi interventi di conservazione. Ogni progetto unisce ricerca scientifica e conoscenza storica: attraverso tecniche diagnostiche avanzate, i restauri permettono di indagare i materiali utilizzati dagli artisti e di riportare alla luce la visione originaria delle opere.Nel corso degli anni Friends of Florence ha sostenuto oltre quattrocento progetti di restauro e conservazione, contribuendo alla tutela di capolavori iconici come il David di Michelangelo alla Galleria dell’Accademia, le opere di Botticelli agli Uffizi, le Porte del Paradiso di Lorenzo Ghiberti al Battistero di San Giovanni, il ciclo di affreschi della Cappella Brancacci, la Tribuna degli Uffizi, i capolavori di Beato Angelico al Museo di San Marco, la Sala delle Carte Geografiche di Palazzo Vecchio e la straordinaria Deposizione dalla Croce di Pontormo nella Cappella Capponi.

È in questo contesto che si inserisce The Fine Art of Wine: A Grand Tour, un’asta speciale che si terrà online fino al 27 marzo, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla fondazione per sostenere i suoi futuri progetti di restauro e conservazione. Il catalogo propone una selezione di esperienze esclusive che celebrano la cultura e l’ospitalità italiane: tour privati alla scoperta di luoghi straordinari, degustazioni nei più prestigiosi vigneti toscani guidate dai proprietari e da esperti del settore, oltre alla possibilità di soggiornare in alcune delle dimore più affascinanti della Toscana e di altre regioni d’Italia.

Un vero e proprio grand tour contemporaneo tra arte, paesaggio e tradizione, pensato per sostenere concretamente la tutela del patrimonio culturale di Firenze e contribuire a trasmetterne la bellezza alle generazioni future.