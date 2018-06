Palla Grossa 2018: sorteggiati gli accoppiamenti per le due semifinali

Saranno i Gialli di Santo Stefano e gli Azzurri di Santa Maria e i Rossi di Santa Trinita e i Verdi di San Marco le squadre che si affronteranno. Semifinali domenica 9 settembre nell'arena di piazza del Mercato nuovo. Finale sabato 15 settembre

Si è tenuto ieri pomeriggio, nel salone consiliare di palazzo comunale, il sorteggio per le squadre che disputeranno le semifinali dell'edizione 2018 dell'antico Gioco della Palla Grossa in programma domenica 9 settembre nell'arena di piazza del Mercato nuovo. Saranno i Gialli di Santo Stefano e gli Azzurri di Santa Maria e i Rossi di Santa Trinita e i Verdi di San Marco le squadre che si affronteranno. La finale per il primo posto è in programma sabato 15 settembre. I campioni in carica sono i Verdi di San Marco.

Durante il sorteggio è stata annunciata anche la cena dei quartieri, in programma martedì 17 luglio in piazza San Domenico alle 20. La cena, voluta dal comitato della Palla Grossa è stata organizzata in collaborazione con il consorzio di piazza San Domenico, il comitato di via Pomeria, Quelli di Piazza Ciardi, il Consorzio di via Luigi Muzzi e quello del Serraglio oltre che con Garage Bistrot e Soldano.