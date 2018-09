Palla Grossa 2018: domenica le semifinali

Alle 18 e alle 21 in Piazza del Mercato Nuovo. I biglietti sono disponibili online e nei punti vendita del territorio

Domenica 9 settembre nell'area di Piazza del Mercato nuovo si giocheranno le due semifinali della Palla Grossa 2018, organizzata quest'anno dall'associazione romana "La Platea". I Rossi (Quartiere Santa Trinita) sfideranno i Verdi (Quartiere San Marco) alle 18 mentre alle 21 saranno i Gialli (Quartiere Santo Stefano) a battersi contro gli Azzurri (Quartiere Santa Maria). Le due squadre vincitrici si scontreranno poi nella finale prevista per sabato 15 settembre alle 21.

Piazza del Mercato Nuovo sarà allestita per tutta la settimana (dal 10 al 14 settembre) con un'area giochi per i più piccoli, stand di street food e piccolo artigianato (aperti dalle 17 in poi) e un'area spettacolo dove band emergenti del territorio pratese potranno esibirsi e partecipare al "Palla Grossa Band Contest". Una giuria popolare decreterà il vincitore che avrà la possibilità di essere ospite dell'Opera Nova Festival 2019 a Roma. È possibile candidarsi per partecipare al contest inviando una mail all'indirizzo castinglaplatea@gmail.com

I biglietti per le due semifinali sono acquistabili online e nei punti vendita fisici in città al costo di 10 euro per un posto in curva e 12 euro per un posto in tribuna. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.pallagrossa.it, inviando una e-mail all'indirizzo associazioneplatea@gmail.com oppure telefonando al numero 373 7544792.

Si ricorda che, per consentire lo svolgimento della manifestazione e le relative opere di montaggio e smontaggio delle tribune, in una porzione di Piazza del Mercato Nuovo sarà attivo il divieto di sosta e di transito fino al 17 settembre.

I divieti riguarderanno il secondo quadrante di fronte agli immobili tra i civici 13 e 32, il vialetto di scorrimento tra via Bresci ed il civico 6 della stessa piazza e il quadrante lungo viale Galilei fino ai bagni pubblici, limitatamente alla porzione tra il vialetto di di collegamento tra via Bresci e il civico 6. Il traffico diretto verso via Petri/via Angiolini sarà deviato in viale Galilei, via Targetti, via Abati, via Petri e via Angiolini. In via Angiolini e in piazza del Mercato Nuovo tra via Bologna e il civico 13 ci sarà il doppio senso di circolazione. Il mercato settimanale di lunedì 10 settembre si terrà regolarmente nel 1° quadrante della piazza.

