Palio, Siena si prepara alla sfida di agosto

Controlli anche nei sotterranei della città e con i droni

Nel centro storico e nell’area circostante a Piazza del Campo, attenzione verrà rivolta, ai varchi d’ingresso, che saranno vigilati e presidiati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, nonché dal personale della Polizia Provinciale e Municipale, con la collaborazione degli steward, per il controllo e filtraggio, anche con i metal detector, delle persone che vorranno entrare.

Anche dall’alto verrà attuato un servizio specifico, con la supervisione dell’elicottero Reparto Volo della Polizia di Stato e l’impiego di tiratori scelti sui tetti.Coordinate da un funzionario, le unità cinofile antiesplosivo e gli artificieri antisabotaggio, si occuperanno delle attività di bonifica delle aree delle acque piovane e dei bottini sotterranei, prima delle prove e della corsa.

Il dispositivo prevede, inoltre, operatori specializzati delle UOPI della Polizia di Stato e dei SOS dell’Arma dei Carabinieri, unità altamente qualificate per la gestione di situazioni critiche, nonché la squadra di specialisti per eventuali problematiche inerenti i droni.

La Polizia Scientifica sarà impegnata per documentare gli eventi ed eventuali criticità che dovessero insorgere durante le manifestazioni.

Sulla Torre del Mangia del Palazzo Pubblico, sarà come sempre allestito il Centro Unificato di Coordinamento, coordinato da un Funzionario della Questura e composto da rappresentanti di ciascuna Forza di Polizia e di Pubblico Soccorso, collegati via radio con le loro articolazioni operative, per gestire tutte le informazioni e i profili riguardanti la sicurezza, con una visione diretta sulla Piazza, in occasione delle prove serali e per il Palio del 16.

Anche per il Palio dell’Assunta, per agevolare i turisti all’ingresso e fornire informazioni utili per la manifestazione, ci saranno alcuni studenti dell’Università per stranieri, conoscenti delle lingue russo e cinese, oltre all’inglese e francese.

Siena, 9 agosto 2018