Palestina, presidio davanti alla sede Rai di Firenze

"C'è un clima pesante e preoccupante nel nostro Paese, rispetto alle richieste di pace in Palestina. Dopo gli episodi di Sanremo, con la lettura di una nota dell'amministratore delegato della televisione pubblica in risposta a pochissime parole di Ghali, sono in corso di organizzazione presidi di fronte alle sedi RAI di tutta Italia. A Napoli si sono registrate cariche contro il presidio". Sono dichiarazioni di Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune

"A Firenze - proseguono - l'appuntamento è per giovedì 15 febbraio alle 18,30, davanti alla sede toscana dell'emittente.Ci è stato chiesto se parteciperemo, anche come rassicurazione su cosa potrebbe accadere. Ci saremo con ancora più convinzione, proprio perché è inaccettabile che la cittadinanza arrivi ad aver paura di poter manifestare pacificamente. Auspichiamo che anche altre figure istituzionali scelgano di esserci, a garanzia della libertà di espressione e di informazione", concludono Bundu e Palagi.