Palazzo Wanny tutto esaurito non basta, le Pantere battono Scandicci

Dopo undici vittorie consecutive si interrompe la serie di successi della Savino Del Bene Volley. Davanti ai 3500 spettatori di un Palazzo Wanny per la prima volta in stagione "tutto esaurito", le ragazze di Barbolini, dopo una sfida durata un'ora e cinquantuno minuti, si sono dovute inchinare alle campionesse del mondo della Prosecco DOC Imoco Conegliano.

Nella sfida tra le prime due forze del campionato si sono dunque imposte le Pantere Venete, che arrivavano alla partita da capolista della Serie A1. 3-1 il risultato finale in favore della squadra di coach Santarelli che si è portata in vantaggio imponendosi nelle prime due frazioni con il punteggio di 19-25 e 17-25.

Nel terzo set Conegliano è calata di intensità e la Savino Del Bene Volley ha sfruttato l'occasione per imporsi 25-20, riaprendo la sfida. L'incontro si è però concluso nel quarto set, con una Conegliano che, trascinata da una Haak da 24 punti e da una Wolosz eletta MVP, ha posto la parola fine alla partita.

La Savino Del Bene Volley dovrà ora rivolgere la sua attenzione alla gara di ritorno delle semifinali di CEV Cup, in programma per mercoledì 22 marzo in casa del THY Istanbul.

La cronaca

Coach Barbolini punta su di una formazione titolare con Yao Di al palleggio, Mingardi come opposto, Beliën e Washington come centrali, Sorokaite e Zhu Ting in banda, con Merlo come libero.

Coach Santarelli manda in campo Conegliano con Wolosz al palleggio, Haak come opposto, Plummer e Robinson in banda, Squarcini e Lubian come centrali. De Gennaro il libero.

1° Set

Ad aprire la gara è uno scambio lungo e spettacolare. Ad aggiudicarselo è la Savino Del Bene Volley con Mingardi a spedire il pallone a terra. La squadra di Barbolini va avanti 2-0 con un ace di Beliën e poi si porta sul 4-2 con un nuovo attacco vincente di Mingardi. Robinson segna il 5-5 e poi è sempre lei ha realizzare l'ace del 5-6 in favore di Conegliano. La formazione veneta allunga fino al 10-14 realizzato da Lubian e coach Barbolini è così costretto al primo time out della gara. La Savino Del Bene Volley riesce a recuperare grazie ai muri vincenti di Beliën e Antropova, così sul 14-16 è coach Santarelli a chiamare il time out per Conegliano.

La formazione veneta torna pienamente in controllo del set con il 14-19 messo a referto da Plummer, mentre il 15-21 realizzato da Fahr porta ad un nuovo time out per coach Barbolini. Zhu Ting, con due punti consecutivi, e Washington con una fast accorciano fino al 19-22, imponendo un nuovo time out a coach Santarelli. Dopo la pausa Conegliano riesce comunque a far suo il set, conquistandolo per 19-25.

2° Set

Le fasi iniziali del secondo set sono contraddistinte dall'equilibrio e si arriva sul 5-5 con le due squadre a rispondersi punto su punto. Conegliano riesce ad allungare e il 6-9 di Lubian porta al time out della Savino Del Bene Volley. La squadra di Barbolini cerca di rientrare, ma sul 9-12 è ancora la Savino Del Bene Volley a dover spendere un time out. Il “tempo” non cambia l'andamento della gara e anzi Conegliano si spinge fino al +8 con il 12-20 firmato da Gray. Nonostante il tentativo di rimonta la formazione di Barbolini si deve arrendere anche nel secondo set: 17-25 il risultato finale della frazione.

3° Set

Grande equilibrio in apertura di terzo set e dopo varie fasi di parità la squadra di Barbolini trova anche il break in proprio favore. Alberti e Antropova portano il punteggio sul 9-6 e coach Santarelli chiama un time out per la sua Conegliano. Trascinata dai colpi in attacco di Zhu Ting la squadra di Barbolini segna il punto del 14-9, mentre Antropova firma il 15-9 con un ace. La Savino Del Bene Volley controlla la gara ed un ace di Beliën porta il punteggio sul 19-11. Conegliano cerca la rimonta e risponde con l'ace del 19-15 messo a terra da Haak, la Savino Del Bene Volley ha però un vantaggio sufficiente per conquistare il set. Le ragazze di Barbolini si impongono 25-20 con il punto decisivo messo a segno da Zhu Ting.

4° Set

Conegliano reagisce alla battuta d'arresto aggredendo il quarto set: 0-4 e time out obbligatorio per Barbolini. La Savino Del Bene Volley non riesce a rientrare e si trova sotto 2-8, con Barbolini nuovamente obbligato alla pausa. La squadra di coach Barbolini non riesce a riportarsi in scia a Conegliano e rimane sempre staccata nel punteggio. Costretta ad inseguire la Savino Del Bene Volley prova la reazione nel finale, imbastendo un parziale di quattro punti consecutivi (18-23). Coach Santarelli non vuole problemi e spende un time out per bloccare la rimonta delle ragazze di Barbolini. Dopo la pausa Conegliano si aggiudica il set per 20-25 e la sfida per tre set ad uno.

Coach Barbolini post partita: “Errori? Sì, ne abbiamo fatti, ma gli errori vengono anche per merito degli altri. Tante le volte gli avversari sbagliano per merito nostro, noi stasera magari abbiamo sbagliato anche per merito di Conegliano. Penso si debba fare un'analisi lucida, certo quando si perde si deve sempre pensare a cosa si può fare meglio. Negli ultimi cento giorni abbiamo perso due partite ed oggi abbiamo perso con una squadra che ha perso due partite negli ultimi trecento giorni, per cui dobbiamo dare il giusto peso agli errori.

Sicuramente possiamo fare meglio, ma oggi abbiamo giocato contro una squadra molto forte, una squadra che è stata attenta e ci ha regalato solamente qualcosa nel terzo set. Questa partita ci deve servire, perchè abbiamo disputato una gara di altissimo livello e questo ci può solamente aiutare a crescere. Adesso da domani riposiamo e viaggiamo, da martedì poi ci concentreremo sulla gara di ritorno delle semifinali di CEV Cup, ovvero il primo appuntamento fondamentale della stagione.”

Savino Del Bene Volley – Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3 (19-25, 17-25, 25-20, 20-25)

Savino Del Bene Volley: Sorokaite 2, Alberti 3, Beliën 7, Zhu Ting 15, Pietrini 1, Merlo (L1), Mingardi 7, Yao Di 1, Shcherban n.e., Angeloni (L2) n.e., Washington 2, Antropova 16, Castillo, Di Iulio. All.: Barbolini.

Prosecco Doc Imoco Conegliano: Carraro n.e., Plummer 13, Robinson-Cook 11, Squarcini 4, De Kruijf 3, Gennari, Gray 2, De Gennaro (L1), Haak 24, Pericati (L2) n.e., Furlan n.e., Wolosz 4, Fahr 6, Bardaro n.e.. All: Santarelli.

Arbitri: Goitre - Canessa

Durata: 1 h 51' (28', 25', 30', 28')

Attacco: 39% - 53%

Ricezione Pos. (Prf.): 33% - 57% (21% - 26%)

Muri: 4-6

Ace: 5-9

MVP: Wolosz

Spettatori: 3500