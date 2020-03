Firenze: è la sede della Città Metropolitana in via Cavour, vicino a Palazzo Medici Riccardi

Sabato mattina una mensola lapidea si è staccata dalla facciata di Palazzo Pinucci, in via Cavour, nel quale sono collocati uffici della Città Metropolitana. L'area è stata transennata ed è in corso di montaggio il ponteggio, da parte della ditta incaricata, per condurre l'ispezione sugli elementi lapidei delle facciata del Palazzo.