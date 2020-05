Pacchetto scuola 2020-2021 a Prato: online l'avviso per l’assegnazione

Le domande dall'11 maggio al 30 giugno. Il contributo è destinato alle famiglie con figli iscritti a medie e superiori con Isee fino a 15.748,78 euro

E' online sul sito web del Comune di Prato http://www2.comune.prato.it/comefareper/scuola/contributi/archivio7_44_604_53_8.html l'avviso per l’assegnazione del Pacchetto scuola per il prossimo anno scolastico 2020-2021.

L'Amministrazione comunale per sostenere le famiglie in condizioni socio-economiche difficili e con figli in età scolare ha approvato il bando per l’assegnazione del contributo: possono presentare domanda le famiglie con un ISEE non superiore a € 15.748,78 per sostenere le spese scolastiche dei figli iscritti per l’anno scolatico 2020/2021 alle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori), statale, paritaria privata o degli enti locali, o ad un percorso di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), con un età non superiore a vent’anni, residenti nel Comune di Prato.

La domanda potrà essere presentata dalle ore 9 di lunedì 11 maggio alle ore 13 di martedì 30 giugno.

Gli interessati potranno compilare ed inoltrare la domanda direttamente dal proprio computer, mediante la procedura informatica presente sul sito del Comune di Prato, oppure rivolgersi ad uno dei Caaf-Centro Servizi convenzionati, che provvederà a trasmettere la domanda al Comune di Prato. Si raccomanda di non recarsi personalmente ad uno dei caaf convenzionati se non dopo aver concordato, ai recapiti indicati nel bando, modalità di accesso ed eventuale appuntamento.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Prato http://www2.comune.prato.it/comefareper/scuola/contributi/archivio7_44_604_53_8.html , Urp Multiente 0574/1836096, 6013, 6099 - numero verde 800 0588850 U.O. Diritto allo studio 0574/1835154-5120