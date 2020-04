Over 65 Galluzzo-Due Strade: la consegna delle mascherine oggi

Ecco le strade interessate come comunicato dalla Protezione civile della Misericordia

Come comunica la Protezione civile della Misericordia del Galluzzo, le consegne delle mascherine per gli over 65 oggi 26 aprile avverranno nelle seguenti vie:

-via Bernardo Martellini

-via Camillo Barni

-via del Podestà

-via del Portico

-via Fra' Ruffino

-via Senese

-via Monte Arioso

-via S. Ilario a Colombaia

-viale Cardinal Leopoldo

-via S. Damiano

-via S. Maria Maddalena de' Pazzi

-via S. Rita da Cascia-

via Paolo Mascagni

-via Devoto

-via Monna Data.

Le liste degli indirizzi di consegna giornaliere vengono fornite giornalmente dalla Protezione Civile del Comune, non è possibile prevedere quando verranno consegnate.nelle altre zone/vie del quartiere.