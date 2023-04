Ottima partenza per MIDA 2023

Firenze, 25 aprile 2022. Parte con il piede giusto MIDA 2023, l’87esima Mostra Internazionale dell’Artigianato, con i visitatori che fin dalle prime ore di fiera si sono messi in coda nel piazzale antistante la Fortezza e hanno affollato i vari padiglioni e le mostre allestite nelle sale del Quartiere Monumentale del fortilizio ‘mediceo’. Grande soddisfazione da parte di Firenze Fiera e di tutti i partner istituzionali e autorità che hanno preso parte nel pomeriggio alla cerimonia inaugurale di questa edizione n.87 della prima fiera ‘certificata’ d’Italia.

“Desidero ringraziare innanzitutto i 450 espositori artigiani che hanno creduto in questa 87^ edizione della mostra – ha dichiarato il presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini. Un grazie anche a tutte le istituzioni che collaborano con Firenze Fiera, a partire dai nostri azionisti più importanti, la Regione, il Comune di Firenze e la Camera di Commercio di Firenze, le categorie economiche, CNA e Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio che hanno contribuito con noi sul tema della ristorazione, grazie anche al direttore artistico Jean Blanchaert e alla vicepresidente di Firenze Fiera Tamara Ermini.

Grazie al lavoro di tutti possiamo, in questa prima giornata di fiera, contare su ben 10.300 presenze".“La mostra dell’artigianato è il vero core business, una delle attività più importanti su cui si è impostata Firenze Fiera – ha aggiunto Eugenio Giani, presidente della Giunta Regionale Toscana. Anche questa edizione nasce con una sorta di spirito concertativo fra Firenze Fiera, le associazioni di categoria e le Camere di Commercio toscane.

Questa manifestazione è un evento di grande proiezione internazionale che partendo nel 1931 come ‘fiera primaverile’ segna la storia di Firenze e quindi il futuro della città”.

“Abbiamo voluto con forza e con spirito collaborativo un cambiamento e lo abbiamo ottenuto. Grazie all’impegno di Confartigianato e di tutte le altre categorie, negli ultimi anni MIDA ha recuperato attrattività e dunque visitatori ma non possiamo accontentarci, la strada da fare è ancora tanta”. A dirlo Alessandro Vittorio Sorani, Presidente di Confartigianato Firenze in occasione della partenza dell’87^ edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato.

Sorani ritiene necessario puntare su “promozione e coinvolgimento”. “Troppi fiorentini e troppi turisti – aggiunge Sorani – ancora non la conoscono: bisogna fare di più per promuoverla in città. Ci vuole maggior sinergia con gli attori del territorio per renderla un punto di attrazione”. Non solo, MIDA può diventare la “settimana dell’artigianato a Firenze coinvolgendo a 360° gli artigiani e le imprese del territorio.

Milano ha la settimana della moda e del mobile, noi potremmo avere MIDA come vetrina nazionale e internazionale”.

Fra gli eventi in evidenza nella giornata di domani (mercoledì 26 aprile), alle ore 10,00 al piano inferiore del padiglione Spadolini si apre il Convegno Artigianato del Vietnam, che accende i riflettori sulle tradizioni e il futuro del ‘fatto a mano’ di questo affascinante paese del sud est asiatico. L’evento è curato dal Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Repubblica Socialista del Vietnam con la partecipazione del Vicedirettore del Vietnam Trade Promotion Centre for Agriculture.

Alle ore 12,00 alla Polveriera si potrà assistere alle lavorazioni in diretta CAD a cura degli allievi della Scuola di oreficeria Le arti Orafe mentre alle ore 15,30 iniziano alla Palazzina Lorenese i laboratori didattici a cura di OMA su la Cartella dell’artigiano. Stampa. Legatoria e cartotecnica.

Si svolgerà alla Sala della Scherma il Convegno Firenze Città del Restauro a cura di Promofirenze (inizio alle ore 15.00), sulla centralità di Firenze e della Toscana quale realtà geografica ed economica strategica nel settore del restauro al fine di favorire lo sviluppo di attività economiche e professionali connesse alla cura e conservazione del patrimonio artistico e dei beni culturali.

Per i cultori e amanti del gusto, alle ore 11.30 da non perdere al piano attico del padiglione Spadolini il cooking show con la food content creator ViolaintheSky con proposte e piatti della cucina tradizionale toscana, conosciuta sui social come la chef anti-spreco grazie ai suoi suggerimenti svuota frigo che danno nuova vita agli avanzi e li trasformano in piatti semplici, ma gourmet. Di recente ha rappresentato la Toscana su Tik Tok e in TV ha cucinato per Licia Colò. I video delle sue ricette sono stati esposti al M9 Museo del Novecento di Mestre nell'ambito della mostra Gusto gli italiani a tavola.