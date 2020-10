Ospedale di Empoli, arriva la nuova TAC

Lunedì partono i lavori. In attesa del nuovo macchinario, sarà posizionato un mezzo mobile in supporto alla diagnostica interna. Il mezzo resterà attivo fino a metà dicembre

Empoli. Inizia lunedì il programma di lavori per l’installazione di una unità mobile all’esterno dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli e la contemporanea sostituzione della TAC, presente attualmente in pronto soccorso, con uno strumento dotato di tecnologia innovativa. La TAC mobile sarà posizionata davanti all’area parcheggio per disabili. Nessun disagio per i pazienti che si recano in ospedale; in accordo con il Comune di Empoli saranno infatti riservati alcuni posti auto per disabili lungo il viale Boccaccio.

Il mezzo mobile andrà ad aggiungersi alla TAC centrale, presente in radiologia e sarà di supporto per l’attività diagnostica dedicata ai pazienti ricoverati fino a metà dicembre, periodo previsto per l’utilizzo effettivo della nuova TAC posizionata in pronto soccorso.

Con l’arrivo dell’unità mobile sarà realizzato un tunnel di collegamento completo di pavimentazione e condizionamento per trasferire i pazienti ricoverati, dall’ospedale fino all’interno del mezzo. Dal 26 ottobre la TAC mobile sarà in completa funzione. Le urgenze verranno gestite dalla TAC centrale, mentre i pazienti esterni, non ricoverati, potranno effettuare l’esame presso l’Ospedale San Pietro Igneo. L’azienda sanitaria ha già provveduto a spostare tutti gli appuntamenti sul presidio di Fucecchio e ad aumentare i turni di lavoro con personale dedicato.

Il mezzo mobile sarà attivo ogni giorno fino al sabato mattina, mentre durante i festivi e la notte sarà in funzione solo la TAC presente in radiologia. L’intera operazione ha comportato un incremento di risorse aggiuntive in turnazione al giorno, tra tecnici radiologi, infermieri e medici, oltre al personale ausiliario per il trasferimento dei pazienti.

La nuova TAC del pronto soccorso entrerà in funzione da metà dicembre, in seguito alle dovute verifiche e controlli da parte della fisica sanitaria. Lo strumento presenta caratteristiche tecnologiche avanzate che permettono una migliore performance, in termini sia di velocità di esecuzione dell’esame che di qualità di immagine.