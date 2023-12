ORT: domani al Verdi Bustric è Pierino (e anche il lupo)

Il teatro Verdi sarà invaso dalla magia e dalle risate grazie allo spettacolo di Bustric, al secolo Sergio Bini, artista poliedrico e amato dai più piccoli (e non solo) per il suo modo unico di fare spettacolo. Alle 16.30 in punto, le luci si abbasseranno per dare inizio a un’avventura straordinaria pensata appositamente per i bambini: Pierino e il Lupo di Sergej Prokof’ev, una favola musicale che affascina da generazioni.

La trama di Pierino e il Lupo è un classico intramontabile: Pierino, un giovane coraggioso, si trova ad affrontare il temibile lupo che minaccia il suo villaggio. Ogni personaggio è rappresentato da un diverso strumento musicale, dando vita a una sinfonia di suoni che racconta la storia in modo emozionante.

Storicamente, Pierino e il Lupo ha avuto molte interpretazioni e adattamenti. Nel corso degli anni, diversi artisti hanno portato la storia sul palco, aggiungendo il proprio tocco personale. Tra le versioni più famose, spicca quella del 1936 diretta da Prokof’ev stesso, che contribuì a rendere la favola un capolavoro universale.

Bustric è un interprete abituale di questa fiaba in musica, che vanta però altri illustri narratori, tra cui David Bowie, Roberto Benigni, Paolo Poli, Dario Fo e, in tempi più recenti, l’inedito tandem Sophia Loren-Antonio Banderas. Bustric però non si limiterà a narrare: coadiuvato dall’Orchestra della Toscana, diretta in quest’occasione da Carlomoreno Volpini, impreziosirà lo spettacolo con giochi di prestigio, numeri da mimo e altri pezzi forti del suo variegato repertorio.

L’appuntamento con Bustric al Teatro Verdi promette di essere un’occasione speciale per i più giovani, con la garanzia di un pomeriggio all’insegna della magia, della musica e delle risate. Un modo perfetto per iniziare le festività natalizie con i sorrisi e le emozioni dei piccoli spettatori.