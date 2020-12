Il link per sapere cosa succede linea per linea

Per le Feste Natalizie 2020-2021, da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021, gli orari Ataf saranno ridotti.

Per Natale i bus viaggeranno solo fino all'ora di pranzo e alcune linee si fermeranno anche prima.

In generale ogni giornata e ogni linea hanno variazioni per cui l'unica cosa da fare è avere a portata di mano il link Ataf per sapere cosa succede linea per linea. Eccolo.

http://www.ataf.net/it/orari-e-percorsi.aspx?idC=1...