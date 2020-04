"Operatori sanitari, contrarre il Coronavirus è incidente sul lavoro"

Lo sottolinea la Cgil che si mette a disposizione per avviare le necessarie pratiche

Firenze, 9-4-2020 - La FP CGIL Firenze e il patronato INCA CGIL sono a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che si trovano in prima linea per la cura dei pazienti affetti da Covid19, negli Ospedali come nelle RSA, in sanità pubblica come in ogni o altra struttura socio-sanitaria privata, per i quali la morbosità al coronavirus e la conseguente assenza dal lavoro "deve essere trattata come infortunio sul lavoro per gli aspetti assicurativi".

Con i recenti interventi normativi, chiariti anche da circolari INAIL, si è voluto, giustamente, dare maggiore tutela rispetto alla malattia ordinaria a questi lavoratori.

"Non sempre però i datori di lavoro - sottolineano Fp Cgil Firenze e Inca Cgil Firenze in una nota - attivano le giuste comunicazioni di infortunio. In questi casi, come per avviare o seguire le pratiche INAIL correttamente aperte, siamo a disposizione per dare tutela individuale alle lavoratrici e ai lavoratori del settore. Abbiamo scritto alle nostre iscritte e ai nostri iscritti per informarli dei loro diritti, per fargli i nostri migliori auguri di pronta guarigione, per sostenerli fattivamente anche sotto questo aspetto in questo tempo di grande impegno nella lotta al virus. Informazioni sul sito www.fpcgilfirenze.it oppure https://cgilfirenze.it/patronato-inca-firenze-le-sedi/ per contattare le strutture e avviare la pratica".