Operata al femore a 105 anni: in piedi dopo pochi giorni

Pistoia - Si è sottoposta con successo a un intervento chirurgico per frattura del femore e ieri, a pochi giorni dall’operazione, ha festeggiato al San Jacopo, con le nipoti e con il personale del reparto ortopedico, i suoi 105 anni. Il percorso operatorio della signora Lubiana è stato di routine ma la straordinarietà dell’intervento è dovuta, data l’età, alla precoce ripresa della deambulazione grazie alle capacità che sono state messe in campo dai medici che l’hanno operata e da tutti gli operatori che nei giorni immediatamente successivi l’intervento, ne hanno seguito il decorso.

Arrivata in Pronto Soccorso e subito ricoverata, Lubiana è stata operata come da protocollo entro le 48 ore con una protesi d’anca dal dottor Fabrizio Pannucci ortopedico dell’equipe del dottor Luca Turelli, direttore di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Jacopo.

Dal giorno stesso, è stata data indicazione alla deambulazione immediata e, ortopedici, ortogeriatri fisioterapisti con la collaborazione del personale infermieristico del reparto si sono prodigati per far tornare in piedi la paziente. Grazie alla deambulazione assistita ha potuto camminare nella sua stanza e in reparto già pochi giorni dopo l’intervento. Il decorso operatorio è stato regolare e oggi Lubiana sarà dimessa e potrà tornare a casa con il supporto degli ausili.

Ieri durante i festeggiamenti in ospedale per il suo compleanno, la signora Lubiana ha ricevuto anche la visita del Direttore sanitario della Asl Toscana centro, Simona Dei, che si trovava al San Jacopo. Una visita inaspettata che la paziente ha accolto con grande entusiasmo. Dalla dott.ssa Elisabetta Tonon, direttrice dell’ortogeriatria e dai suoi collaboratori dell'ospedale San Jacopo che con lei ieri hanno festeggiato i suoi 105 anni, arrivano ora anche gli auguri di buona salute e di rapido recupero.