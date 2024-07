Online i bandi per l'affidamento della gestione di 5 impianti sportivi

Oggi, venerdì 12 luglio, sono stati pubblicati sul sito del Comune di Prato i bandi per l'affidamento in concessione della gestione di 5 impianti sportivi di proprietà comunale. Si tratta di 3 campi da calcio, il "Domenico Achilli" in via Braga n° 2/B, lo "Scirea" in via Tirso n°14 e il "Moreno Cambi" in via dello Stradellino. Ci sono poi la Pista di Automodellismo in via Ghisleri e l'impianto sportivo di tennis "Costa Azzurra" in via Papa Giovanni XXIII n° 2.

La durata della concessione è di 5 anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori cinque, con una proroga di massimo 6 mesi per garantire continuità all'impianto e individuare un nuovo gestore. Potranno presentare l'istanza di partecipazione società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e società loro affilliate, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali e società affiliate, associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro le ore 13 di venerdì 30 agosto recandosi di persona all'Ufficio protocollo generale del Comune di Prato, oppure inviando una raccomandata A/R all'indirizzo "Ufficio protocollo generale del Comune di Prato, piazza del Pesce n°9 - 59100 Prato".

I partecipanti potranno effettuare un sopralluogo presso gli impianti sportivi, inviando una richiesta entro e non oltre il 31 luglio (corredata dall'indicazione di un recapito telefonico) all'indirizzo PEC: comune.prato@postacert.toscana.it .

Per maggiori dettagli sugli avvisi pubblici e per scaricare il modello da compilare per la domanda è possibile collegarsi al sito del comune https://www.comune.prato.it/notizie/pagina30.html.

Per ulteriori informazioni inviare una mail a: serviziosport@comune.prato.it, oppure contattare il numero 0574 1835037 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.