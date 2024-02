Omaggio in chiave sinfonica alle leggende del rock

Ph Simone Di Luca

Dai Rolling Stones ai Guns N’ Roses, dagli AC/DC ai Led Zeppelin, passando per Deep Purple, Pink Floyd, Queen, Scorpions… S’intitola “Symphonika on the Rock” ed è lo straordinario concerto che omaggia, in chiave sinfonica, le leggende del rock. E che martedì 27 febbraio approda al Tuscany Hall Firenze.

I biglietti (posti numerati da 28,75 a 54,05 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito del teatro www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it, su www.bitconcerti.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).Un concerto travolgente, in cui cantanti e special guest si alternano sul palco, interagendo con l'energica band e con l'orchestra, il tutto arricchito da una scenografia di forte impatto, e da un avvincente show di luci, laser, ledwall e proiezioni.Il rock incontra il sinfonico, il classico e il moderno si fondono, l'impatto sonoro e la carica emotiva delle hit più leggendarie si mescolano al sound imponente e maestoso di una grande orchestra.

“Symphonika on the Rock” è uno straordinario concerto che rivisita in chiave sinfonica alcuni dei più grandi successi di artisti e band che hanno fatto sognare intere generazioni.“Ancora oggi i grandi classici internazionali sono i più̀ ascoltati nelle piattaforme streaming – spiegano gli ideatori del progetto - così come le band storiche degli anni ’60, ’70 e ’80 sono ancora le più̀ richieste sia dalle vecchie che dalle nuove generazioni. La nostra missione è offrire dei concerti memorabili dando una nuova veste ai più grandi classici del rock, in uno spettacolo che emoziona e coinvolge il pubblico di tutte le età”.Info concertoTuscany Hall– via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – FirenzeInfo tel.

055.6504112 - 055.667566 – www.bitconcerti.it –PRG Firenze – www.bitconcerti.it – info@prgfirenze.itVignaPR – www.vignapr.it – info@vignapr.itBiglietti (compreso diritto di prevendita)Primo settore 54,05 euroSecondo settore 46 euroTerzo settore 36,80 euroVisione ridotta 28,75 euroPrevenditeBox Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel.

055.210804)TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101)Sconti e riduzioniI bambini sotto 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.Persone con disabilitàPossono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito). I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana.

Per accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia l'acquisto di un biglietto generico.