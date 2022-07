Campi: omaggio a Narciso Parigi e alla tradizione fiorentina

Il Menestrello, accompagnato dal fisarmonicista Pasquale Rimolo, da Cristina Petitti alla viola e da Chiara Degl'Innocenti alle percussioni, rende omaggio al grande cantante Narciso Parigi, personaggio campigiano conosciuto in tutto il mondo.

Durante il concerto verrà ripercorso il repertorio degli chansonnier fiorentini (non soltanto Narciso Parigi ma anche Odoardo Spadaro, Riccardo Marasco, ecc.) con l’esecuzione di stornelli e classici della tradizione toscana, inframezzati da battute e divertissement.

“Uno spettacolo – sottolinea il Sindaco Emiliano Fossi - che guarda alle nostre radici con nostalgia allegra e scanzonata. Nel corso della serata annunceremo anche il nome del vincitore del concorso idee promosso dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione di una statua dedicata al grande Narciso Parigi che installeremo proprio nella Piazza Dante, davanti al teatrodante Carlo Monni che tante volte è stato palcoscenico dei successi del nostro illustre concittadino”.

INGRESSO LIBERO

L’iniziativa, a cura dell'Associazione Culturale Firenze Suona, inizialmente in programma il 28 giugno ma annullata per maltempo, rientra nel cartellone di “Campi, Città Vivace”, rassegna di eventi culturali per l’estate campigiana promossa dall’assessorato alle Politiche Culturali e sostenuta dal progetto “Campi, cultura diffusa” di Fondazione CRFirenze.

Evento Facebook:https://www.facebook.com/events/729852145003214