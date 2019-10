Oltre mille tifosi viola a Brescia: settore ospiti esaurito

Lunedì sera il posticipo: Montella dovrebbe confermare il 3-5-2 con Chiesa recuperato dal leggero infortunio. Women domani a Sassuolo, live streaming su Violachannel

Inizia un week end importante per le squadre della Fiorentina. Domani sabato 19 ottobre alle ore 15 allo stadio Ricci di Sassuolo la 4° Giornata di Serie A Femminile con la Fiorentina Women impegnata a Sassuolo (LIVE STREAMING Facebook, Twitter e Violachannel).

Mister Cincotta, dopo la vittoria sul Tavagnacco, chiede concentrazione e tutte le energie su questo esame per mantenere la parte alta della classifica prima della Supercoppa 2019.



Questi gli altri scontri in A femminile: Empoli Ladies - Orobica Bergamo, Florentia - Pink Bari, Hellas Verona - Roma, Inter - Juventus e Milan - Tavagnacco.

Per quanto riguarda la Primavera, i ragazzi di Bigica giocheranno domenica 20 ottobre alle ore 17 presso il Bozzi delle Due Strade contro il Chievo.

Veniamo adesso alla Prima Squadra, che in questo frangente giocherà di lunedì sera, a Brescia contro la squadra di Mario Balotelli. La prima notizia è che il settore ospiti è esaurito: i tifosi viola hanno già acquistato gli oltre 1000 biglietti messi a disposizione.

La squadra sta svolgendo gli ultimi allenamenti in vista del difficile impegno in terra lombarda e pare che Chiesa, dopo l'infortunio patito in Nazionale, possa essere davvero della partita. Montella vorrebbe confermare la formazione-tipo con il 3-5-2 che da cinque partite sta portando punti alla Fiorentina.

Tra poco in sala stampa il direttore sportivo Pradè con il giovane difensore Lorenzo Venuti, fiorentinissimo che in questo inizio di stagione non ha trovato spazio se non in alcune amichevoli ma è molto considerato in società.