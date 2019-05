Oltrarno, Via dei Serragli: strada riaperta alla circolazione

Attraversa l'Oltrarno dal ponte alla Carraia a Porta Romana

Riaperta questo pomeriggio al traffico via dei Serragli. Palazzo Vecchio precisa "Come previsto nel crono-programma dopo la fine della seconda fase dei lavori e rispettando le tempistiche condivise con i commercianti" per rispondere alle critiche sollevate nei giorni scorsi in merito ai presunti ritardi nella riapertura della direttrice che taglia l'Oltrarno da Ponte alla Carraia a Porta Romana.



I lavori ai sottoservizi si sono resi necessari, fatte salve le richieste dei residenti e commercianti, a causa di un fondo stradale visibilmente provato dal traffico dei mezzi pubblici e privati e dalle frequenti rotture ed allagamenti verificatisi durante gli eventi atmosferici che hanno registrato abbondanti precipitazioni.