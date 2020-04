Oggi parola ai tifosi con diretta Facebook: ospiti i Fedelissimi

Alle ore 18,sulla pagina "Dimmi la tua sulla Robur", "Nove da Firenze" incontra Lorenzo Mulinacci. Si parlerà di C e scenari futuri:domande in diretta

DIRETTA FACEBOOK — Nei giorni del "io resto a casa", 30 minuti di spensieratezza per parlare di calcio. Cosa accadrà a questo campionato? Quando si ricomincerà a giocare? Come cambierà la C alle prese con il problema della sostenibilità?

Questo sono solo alcune delle domande a cui cercheremo di dare risposta con l'aiuto di Lorenzo Mulinacci, presidente dei "Fedelissimi".

I tifosi potranno fare domande in diretta Facebook sulla pagina "Dimmi la tua sulla Robur".