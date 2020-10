Oggi Fiorentina-Padova, in porta Terracciano

Coppa Italia: convocato anche Ribery che potrebbe giocare almeno uno spezzone di partita

Questa la lista dei viola chiamati dal tecnico Beppe Iachini per la sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Padova che si disputerà oggi alle 17 allo stadio Franchi di Firenze con diretta sui Rai Play:

Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Brancolini, Caceres, Callejon, Castrovilli, Cutrone, Igor, Dragowski, Duncan, Kouame, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Montiel, Ponsi, Pulgar, Ribery, Saponara, Terracciano, Venuti, Vlahovic.

La formazione che sceglierà Iachini è un piccolo mistero. Di sicuro c'è soltanto che in porta giocherà Pietro Terracciano.

Nel Padova di Mandorlini, primo nel proprio girone di Lega Pro, anche un ex viola, Fazzi, classe 1995. Ha fatto buone cose nella Primavera ma non ha mai esordito in prima squadra.