Fiorentina - Padova live su Rai Play: inizio ore 17

Coppa Italia: accordo raggiunto, la società viola ringrazia. Calcio d'inizio spostato di un'ora

Notizia importante per i tifosi viola. Domani 28 ottobre sarà possibile vedere in diretta la Fiorentina impegnata in Coppa Italia contro il Padova. E' stato infatti raggiunto l'accordo con Lega serie A e Rai dopo la richiesta della Fiorentina. La partita inizierà alle 17 invece che alle 18.

Per seguire la partita i tifosi dovranno quindi accedere all’applicazione di Rai Play dalla propria smart tv o dai propri smartphone, o al sito web di Rai Play.

La Fiorentina ringrazia anche la società Padova Calcio per aver accettato lo spostamento di orario della gara.