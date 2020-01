Oggi allenamento dei gigliati sotto gli occhi del pubblico

Fotografie di Alessandro Zani

Le immagini della seduta sotto la guida di Mister Iachini

Sessione di allenamento di oggi pomeriggio aperta al pubblico allo Stadio Artemio Franchi. La Maratona è stata gremita dagli appassionati già a partire dalle ore 16:30. C'era molta attesa da parte dei tifosi per vedere i calciatori a lavoro sotto la guida di Mister Iachini.

Anche i media sono presenti all’allenamento per seguire la sessione dalla Tribuna Stampa, in vista della prossima sfida di Serie A contro il Bologna lunedì 6 gennaio alle 12:30 allo Stadio Renato Dall'Ara. La successiva gara della Fiorentina sarà contro la Spal, in programma domenica 12 gennaio, alle ore 15:00, al Franchi.