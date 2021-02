Obbadi VS Barotti, in vista dell'Europa

foto: Matteo Innocenti

Test match di lusso per Moha che il 20 Febbraio incrocerà i guantoni con il campione italiano dei pesi mosca

Sabato 20 Febbraio, alla nuova palestra dell'Accademia Pugilistica Fiorentina, si svolgerà il test match fra Mohammed Obbadi e Francesco Barotti. L'incontro, che si terrà a porte chiuse, servirà a Moha come preparazione al prossimo match per il titolo d'Europa, che come sappiamo si svolgerà in Italia, data ancora da definirsi.

Obbadi si troverà di fronte il campione d'Italia della categoria pesi mosca, che vanta un record di 9 vittorie ed 1 sconfitta. Il match si disputerà sulla distanza delle 6 riprese e si annuncia interessante, sia per la qualità dei due pugili, sia perchè anche Barotti è in preparazione per un match importante, infatti il 19 Marzo 2021 difenderà la cintura contro Alfredo di Bartolo.

Il test match è stato fortemente voluto da Leonard Bundu. Considerato che Moha non combatte dal Dicembre del 2019, era necessario un incontro per togliere la ruggine al suo pugile, in vista del titolo d'Europa, dove sarà opposto allo spagnolo Moreno.