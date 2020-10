Nuovo servizio "Gigli Shop&Shock”

Progetto di Eurocommercial Properties, società proprietaria del centro commerciale

Shopping comodo in poltrona, acquisti lampo a prezzi shock e ritiro piacevole in negozio: nasce “Gigli Shop&Shock”. Eurocommercial Properties, società leader in Europa nella proprietà e gestione di Centri Commerciali e Retail Park, sempre attenta alle nuove esigenze dei propri visitatori, lancia il nuovo servizio drive to-store “Gigli Shop&Shock”, il primo progetto di flash deals di un centro commerciale in Italia, che unisce in una logica omni-channel le potenzialità di e-commerce, offerte a tempo e couponing. Veri e propri “affari lampo”, acquisti a prezzi vantaggiosi da cogliere al volo mediante l’utilizzo del canale digitale; la customer journey è fluida ed intuitiva: accedi alla piattaforma dedicata, acquista il prodotto, scarica il buono per il ritiro e recati al punto vendita per ritirare il prodotto in una confezione brandizzata.