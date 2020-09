Con lassistente vocale di Amazon i visitatori potranno ricevere informazioni puntuali

CAMPI BISENZIO - Alexa arriva al Centro Commerciale I GIGLI. Grazie all’assistente vocale di Amazon i visitatori potranno ricevere informazioni puntuali e precise de I GIGLI anche solo con ausilio della loro voce; un nuovo modo per restare in contatto con il Centro Commerciale. Il 4, 5, 6 settembre in Corte Lunga sarà presente uno stand dove i visitatori potranno conoscere e provare dal vivo il nuovo servizio e verranno omaggiati con un simpatico gadget. Ad Alexa, l’assistente vocale, potranno chiedere informazioni sui punti vendita, sugli orari, sui servizi, sugli eventi, sulle promozioni e sulle novità del Centro Commerciale offrendo così un servizio immediato di customer care, accessibile anche da casa. Tutto si gestisce con lo smartphone o direttamente col dispositivo di Amazon. Il servizio prevede uno sviluppo continuo nella capacità di relazionarsi con il consumatore e dare risposte.

“Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri visitatori - dice il direttore de I GIGLI Antonino D’Agostino - il rinnovamento del Centro Commerciale e l’arrivo di Alexa va in questa direzione, così come la recente inaugurazione della Terrazza di Corte dell’Oste e le aperture dei nuovi negozi. Cambiamenti per far vivere ai nostri visitatori piacevoli esperienze sempre diverse”.

“Le abitudini ed i canali di dialogo dei nostri visitatori e clienti sono decisamente mutati soprattutto negli ultimi mesi - dice Yashar Deljoye Sabeti, Head of marketing di Savills, società che gestisce e commercializza il centro - ed anche per questo aumenta costantemente l’esigenza di rimanere in contatto con i Centri Commerciali anche mentre si è a casa e non solo con i dispositivi ormai classici come smartphone e tablet, ma anche con nuovi mezzi interattivi ed evoluti come gli assistenti vocali, dei quali Alexa è ad oggi leader di mercato”.

“I GIGLI è da sempre terreno di sperimentazioni in ambito retail - aggiunge Stefano De Robertis, Direttore Marketing Eurocommercial Properties Italia S.r.l. - come testimoniano i numerosi progetti innovativi realizzati dal Centro Commerciale. L’introduzione di Alexa è l’ultimo esempio in tal senso in una stagione commerciale, benché afflitta da problematiche Covid, in cui il Centro Commerciale lancerà iniziative esclusive ed originali che faranno molto parlare…”.