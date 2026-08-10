Nuovo Franchi: un matrimonio al buio?

Per Firenze, lo Stadio Artemio Franchi non è solo un’opera architettonica di Pier Luigi Nervi; è un monumento vivo, un tempio dell’identità cittadina che oggi, paradossalmente, rischia di essere soffocato dalla stessa burocrazia che dovrebbe salvarlo. Tra delibere tecniche, commi della "Legge Stadi" e un’aria di perenne scontro politico, il progetto di ristrutturazione si è trasformato in un labirinto amministrativo. Dietro le rassicurazioni di Palazzo Vecchio si nasconde una nebbia fitta: stiamo assistendo a un’operazione di autentico rilancio urbano o a un azzardo finanziario i cui rischi ricadranno sulle prossime generazioni?

Il cuore del dibattito non è solo il cemento, ma il tempo. L'analisi di Sinistra Progetto Comune ha scoperchiato un dato che dovrebbe far tremare i polsi: una concessione della durata di 60 anni. Non un affitto temporaneo, ma un impegno che ipoteca un bene pubblico per oltre mezzo secolo.

Il valore economico dell'operazione è mastodontico. Parliamo di un volume d'affari stimato in circa 1,5 miliardi di euro, generato da biglietteria, hospitality e quegli sky box che dovrebbero trasformare il Franchi in una "macchina da soldi". Il paradosso? Lo Stato mette circa 140 milioni di euro per la ristrutturazione, ma la gestione viene affidata per tre generazioni a un privato.

"Una concessione da sessant'anni con un solo interlocutore realistico non è una scelta competitiva, è un affidamento già scritto", denunciano Dmitrij Palagi e Lorenzo Palandri (SPC), sottolineando come la natura stessa del mercato sportivo renda la "gara" un pro forma.

Qui l'analisi tecnica si fa sottile. La Giunta ha citato la sentenza "Urban Vision" per giustificare l'abbandono della strada del "su misura" per la Fiorentina (il comma 12 dell'art. 4 della Legge Stadi), preferendo una procedura formalmente aperta a tutti. Il motivo? Evitare accuse di aiuti di Stato e garantire la concorrenza.

Tuttavia, si scontra con una realtà brutale: nessuno investirebbe 55 milioni di euro per gestire uno stadio senza avere in tasca il contratto dell'inquilino cardine. La sindaca Sara Funaro, interrogata su chi potrebbe mai farsi avanti oltre al club viola, ha risposto di non avere la "sfera di cristallo". Ma non serve la magia per capire che uno stadio da calcio senza la squadra residente non ha mercato. Si è creato un paradosso giuridico: una gara aperta per legge che, nei fatti, ha un solo possibile partecipante, trasformando la "competizione" in un guscio vuoto.

Il clima a Palazzo Vecchio è elettrico, e la terminologia tecnica diventa un'arma. Fratelli d'Italia, con Matteo Chelli e Angela Sirello, punta il dito contro il passaggio al "corporate financing" (concessione di servizi) rispetto al classico "project financing". La differenza non è semantica: il corporate financing implica che il Comune (o un ente pubblico) mantenga un ruolo più diretto nella gestione del rischio e del finanziamento, una scelta politica precisa che l'opposizione definisce opaca.

La difesa della maggioranza, affidata a Marco Burgassi (Pd), parla di "ricostruzioni distorte", sostenendo che la delibera del 15 giugno tiene ancora i piedi in due scarpe: la Legge Stadi o la valorizzazione pura. Ma Burgassi ne approfitta per pungere un centrodestra apparso frammentato: "Oggi Eike Schmidt ha votato a favore dell'atto di Sinistra Progetto Comune che chiede di completare i lavori esclusivamente con risorse pubbliche, mentre altri esponenti del centrodestra volevano l'intervento privato. Prima di dare lezioni di chiarezza, farebbero bene a farla nella propria coalizione".

L'asse inedito tra lo sfidante Schmidt e la sinistra radicale di Palagi testimonia quanto la questione Franchi stia scardinando i tradizionali blocchi politici.

L'aspetto più inquietante dell'intera vicenda è come la strategia di gestione sia stata formalizzata. Invece di un dibattito aperto su un atto dedicato, l'integrazione del Documento Unico di Programmazione con le linee guida della concessione è stata inserita "a pacchetto" nella delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Una scelta che impegna la città per 60 anni viene nascosta tra le pieghe di tecnicismi contabili necessari a far quadrare i conti. Le opposizioni chiedono a gran voce un voto separato, denunciando il rischio che una decisione così irreversibile passi sotto traccia, lontano dalla luce del sole che un monumento del calibro del Franchi meriterebbe.

Il restauro del Franchi non è solo un cantiere di Nervi; è lo scontro tra due visioni di città. Da un lato, lo stadio come diritto pubblico e spazio civico; dall'altro, lo stadio come asset di mercato da cedere a condizioni che sembrano scritte prima ancora di essere discusse.

Firenze ha il diritto di sapere a quali condizioni viene affidato il suo simbolo sportivo, soprattutto dopo che ingenti capitali pubblici sono stati versati nelle sue fondamenta. Il rischio è che i tecnicismi di bilancio e le acrobazie procedurali diventino l'alibi per non affrontare un dibattito politico trasparente.