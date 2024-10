Nuovo campo da minigolf a Firenze: le foto

La vicesindaca ed assessora all’ambiente Paola Galgani ed il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro hanno inaugurato il nuovo campetto da minigolf realizzato dall’Associazione “Ieri Oggi Domani” in collaborazione con la Fondazione CR Firenze. La struttura, che si trova fra via Lazio e via Liguria, è un campetto accessibile a tutti, per attività ludiche all’aperto per tutte le età. Un’iniziativa importante per gli abitanti e per la cittadinanza tutta.

“Questo campo di minigolf è inclusivo e molto importante per la città. Ringraziamo l’associazione Ieri Oggi Domani e la Fondazione Cr Firenze – spiegano la vice sindaca Paola Galgani ed il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro – per la realizzazione di questo campetto che sarà un importante presidio sociale attraverso uno sport come questo. L’associazione svolge attività molto importanti per i più giovani, in particolare fuori dall’orario scolastico”.