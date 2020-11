ph Twitter Giorgetti

Prosegue a Firenze il piano di rifacimenti stradali. Via della Sala, da domani ultima fase dei lavori. Previsto un cambio di senso e la collocazione di paletti a protezione del percorso pedonale

Prosegue il piano dei rifacimenti stradali. Ecco, come segnalato su Twitter dall'assessore fiorentino Stefano Giorgetti, il nuovo asfalto e nuova segnaletica in via Reginaldo Giuliani (Castello). Interventi anche sul marciapiede.

In atto in questi giorni gli interventi in via della Sala per migliorare la sicurezza stradale in particolare dell’incrocio con via San Bonaventura. Dopo l’asfaltatura, il rifacimento della segnaletica con l’avanzamento dello stop in modo da renderlo più visibile e la realizzazione del percorso pedonale, adesso è la volta degli altri interventi ad iniziare dall’installazione dei rallentatori ottici con chiusura, domani 26 novembre in orario 9-12, di via della Sala da via di Brozzi a via San Bonaventura. Altre modifiche riguardano l’istituzione del senso unico in via della Sala tratto secondario tra via della Sala principale e via San Bonaventura verso quest’ultima; l’installazione dei paletti a protezione del nuovo percorso pedonale intorno alla chiesa. Nel tratto da via della Sala principale a via San Bonaventura è previsto anche il riposizionamento dei cassonetti Alia precedentemente sposati e la realizzazione di cinque stalli sosta per le auto. “Come avevamo annunciato stiamo andando avanti con la messa in sicurezza di questo incrocio - sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti - . Questi interventi sono finalizzati a modificare l’asse di scorrimento via della Sala-via San Bonaventura in modo che non sia più un incrocio passante ma convergente migliorando quindi la sicurezza”.