Nuovi voucher per bloccare gli aumenti del bus

Per chi ogni mattina si mette in viaggio tra le colline toscane o nei centri urbani di Firenze, Pisa e Livorno, il trasporto pubblico non è solo un servizio, ma il termometro del costo della vita. In un'epoca segnata da un'inflazione che non dà tregua, il rischio concreto è che muoversi in modo sostenibile diventi un lusso, spingendo i cittadini a rinunciare ai mezzi pubblici per tornare all'auto privata.

La Regione Toscana ha deciso oggi di invertire questa rotta, approvando un intervento d'emergenza per proteggere il potere d'acquisto dei pendolari e delle loro famiglie. Non si tratta di un semplice sussidio, ma di una manovra politica mirata a bloccare l'aumento delle tariffe previsto per il 1° agosto. Attraverso lo stanziamento di nuove risorse, la Regione punta a creare uno "scudo" che isoli il costo del trasporto locale dalle pesanti turbolenze economiche nazionali.

La Giunta regionale ha stanziato ulteriori 3,55 milioni di euro per intervenire specificamente sul trasporto pubblico su gomma. Questa cifra si aggiunge ai 12 milioni già messi in campo in precedenza, che erano serviti per annullare gli aumenti tariffari sul comparto ferroviario e contenere quelli sugli autobus. Grazie a quel primo intervento, l’incremento tariffario previsto dal contratto di servizio era già stato ridotto drasticamente, passando dal 15% all’8%.

I nuovi fondi verranno erogati sotto forma di voucher di importo pari all’adeguamento inflattivo, "sterilizzando" di fatto l'aumento per la maggior parte degli utenti. Si tratta di una scelta tecnica precisa: invece di un finanziamento indistinto alle aziende, la Regione sceglie di compensare direttamente il cittadino, disaccoppiando il costo dell'abbonamento dall'impennata dei prezzi al consumo.

“Siamo riusciti a trovare ulteriori risorse grazie alle quali la Regione potrà erogare a buona parte degli utenti abbonati al tpl su gomma dei voucher di importo pari all’incremento inflattivo. È un nuovo sforzo che compiamo per sostenere quanto più possibile gli abbonati, senza gravare su altri enti.” afferma Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana.

L'operazione nasce da un dialogo serrato con Anci Toscana, che attraverso la presidente Susanna Cenni e la delegata alla mobilità Sara Di Maio aveva sollecitato una riflessione sulla fidelizzazione dell'utenza. Il sostegno economico è infatti il risultato tangibile dell'attività della Conferenza regionale sul TPL e dell'Osservatorio sulla qualità. Questi organismi hanno evidenziato come la qualità del servizio e la stabilità dei prezzi siano i due pilastri per garantire il "diritto alla città".

Investire nel trasporto pubblico significa, in ultima analisi, garantire l'accesso democratico a servizi essenziali come la scuola e il lavoro. La strategia regionale punta a trasformare il TPL in una scelta preferenziale e non in un ripiego, riducendo l'impatto ambientale e il traffico privato. Per la Regione e i Comuni, evitare il rincaro degli abbonamenti è lo strumento principale per mantenere alta la fiducia di chi ha già scelto di abbandonare l'auto.

Il sistema dei voucher è stato disegnato per premiare chi sceglie forme di mobilità stabili e chi appartiene alle fasce di reddito più basse. Ecco le categorie che potranno accedere al rimborso dell'aumento inflattivo:

Abbonamenti annuali Pegaso : titoli integrati urbani ed extraurbani, sia in tariffa ordinaria che con riduzione ISEE .

: titoli integrati urbani ed extraurbani, sia in tariffa ordinaria che con . Abbonamenti annuali Studenti : copertura totale dell'aumento per studenti urbani ed extraurbani, ordinari e ISEE.

: copertura totale dell'aumento per studenti urbani ed extraurbani, ordinari e ISEE. Abbonamenti trimestrali : validi per tratte urbane ed extraurbane, sia per utenti ordinari che agevolati.

: validi per tratte urbane ed extraurbane, sia per utenti ordinari che agevolati. Abbonamenti mensili ISEE: in questo caso, il voucher interviene per abbattere ulteriormente il costo per le fasce più deboli, già protette dalle tariffe sociali.

Queste misure si innestano su un sistema di welfare già robusto, che prevede la gratuità totale per gli under 11 e forti agevolazioni per gli under 26, finanziate con parte dei 9 milioni già utilizzati nel precedente pacchetto di interventi.

Nonostante l'impegno finanziario complessivo sia imponente, la manovra presenta un limite dettato dalle disponibilità di bilancio. La Regione ha dovuto tracciare una linea di demarcazione per garantire la sostenibilità dell'intervento, lasciando scoperta una specifica fascia di utenza.

Restano infatti esclusi dai nuovi voucher gli abbonamenti mensili non-ISEE. Per coprire anche questa categoria, la Regione avrebbe dovuto reperire ulteriori 2,2 milioni di euro, una cifra che al momento rappresenta il "tetto invalicabile" dello sforzo regionale. L'assessore Boni ha chiarito che, pur nella volontà di proteggere tutti, è stato necessario dare priorità agli abbonamenti di lungo periodo e alle fasce socialmente più vulnerabili.

“Avremmo sinceramente voluto estendere il voucher a tutte le forme di abbonamento, ma nonostante il nostro massimo sforzo sono rimasti esclusi gli abbonamenti mensili non Isee, per intervenire sui quali sarebbe stato necessario un ulteriore aggravio di 2,2 milioni di euro.” dichiara Filippo Boni, Assessore regionale ai trasporti.

Con questa manovra, l'investimento totale della Regione Toscana per calmierare le tariffe sale a oltre 15 milioni di euro. È un segnale politico netto: in un periodo di crisi, il trasporto pubblico viene trattato come un pilastro del welfare e non come una mera voce di costo aziendale. La Toscana prova così a tracciare una via d'uscita locale alla crisi dei prezzi, scommettendo sulla mobilità collettiva come motore di coesione sociale.

Le modalità operative per richiedere e ottenere i voucher saranno comunicate ufficialmente nei prossimi giorni. Si raccomanda a tutti i pendolari di monitorare i canali istituzionali della Regione Toscana per non perdere i termini di presentazione delle domande.

“Accogliamo con favore la decisione della Regione Toscana di introdurre voucher per sterilizzare gli aumenti degli abbonamenti al trasporto pubblico su gomma. È una scelta importante che tutela soprattutto studenti, lavoratori e tutti quei cittadini che ogni giorno scelgono il trasporto pubblico per i propri spostamenti” dichiara Francesco Casini, capogruppo di Casa Riformista in Consiglio regionale “Fin dall’annuncio degli aumenti tariffari avevamo chiesto un’attenzione particolare per gli abbonati. La decisione della Giunta regionale va in questa direzione e rappresenta una risposta concreta a un’esigenza reale dei cittadini”.

“Rivolgiamo un plauso al presidente Eugenio Giani e all’assessore Filippo Boni per aver reperito ulteriori risorse e per aver scelto di sostenere chi utilizza ogni giorno il trasporto pubblico. È un segnale importante a favore della mobilità sostenibile e di una Toscana sempre più vicina alle esigenze delle persone.”