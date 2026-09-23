Nuovi voli Firenze - Francoforte da maggio 2027

Condor rafforza la propria presenza in Italia ampliando il network di città europee raggiungibili da Francoforte, grazie all'avvio dei nuovi collegamenti giornalieri con Firenze (FLR). A partire dal 6 maggio 2027, il capoluogo toscano sarà servito con due voli al giorno per tutta la stagione estiva, offrendo sia ai viaggiatori d'affari che a quelli leisure italiani accesso all'ampia rete a lungo raggio di Condor verso le destinazioni intercontinentali in Nord America, Caraibi, Africa e Asia in partenza da Francoforte.

“Con l'ampliamento del nostro city network stiamo investendo in modo mirato sullo sviluppo continuo del nostro hub all'aeroporto di Francoforte. I nostri passeggeri potranno beneficiare di un'offerta europea ancora più ricca e di coincidenze perfettamente integrate con le nostre destinazioni a lungo raggio. Francoforte continua così a rafforzare la sua posizione di primario snodo internazionale per viaggi di lavoro e leisure" afferma Dr Pierre Dominique Prümm Condor Chief Commercial Officer.

“L’arrivo della compagnia aerea Condor a Firenze rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività internazionale del nostro aeroporto. Il collegamento con Francoforte, uno dei principali hub europei, amplia in modo significativo le opportunità di viaggio per il territorio, grazie anche alle numerose prosecuzioni verso destinazioni intercontinentali. Un nuovo investimento sullo scalo fiorentino che conferma l’interesse dei vettori internazionali per Firenze e accompagna il percorso di crescita e sviluppo dell’Amerigo Vespucci”, dichiara Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti.

Un ulteriore rafforzamento di Francoforte come hub internazionale

Oltre a Firenze, Condor aggiunge alla propria programmazione estiva Atene e Stoccolma, portando il portfolio di città europee a un totale di 16 destinazioni e consolidando ulteriormente l'aeroporto di Francoforte (FRA) come hub internazionale di riferimento.

Gli orari, perfettamente coordinati, offrono ai passeggeri tempi di coincidenza brevi e una comoda esperienza di viaggio via Francoforte, migliorando al contempo l'accessibilità delle città europee per i viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Prosegue la trasformazione verso una network airline

Con 16 destinazioni in città europee in programma per la prossima estate, Condor prosegue con decisione nel proprio percorso di espansione come network airline. La rete a corto raggio in crescita si integra perfettamente con i servizi a lungo raggio del vettore, rafforzando ulteriormente il ruolo di Francoforte tra i principali hub dell'aviazione internazionale in Europa.

Per maggiori informazioni sul network e sulla prenotazione dei voli, è possibile consultare il sito https://www.condor.com/eu.