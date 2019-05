Nuovi semafori in via Senese e viale Volta

Il semaforo installato sul San Gaggio

Sono impianti "a chiamata", cioè garantiscono sempre il verde finché un pedone non chiede l'attraversamento

Firenze – Due nuovi semafori pedonali a chiamata in città: sono quelli attivati da SILFIspa in via Senese e viale Volta.

I due nuovi impianti vanno a regolare con un semaforo due

attraversamenti pedonali già esistenti, in via Senese all’altezza di via Mascagni, sulla cosiddetta salita di San Gaggio, e in viale Volta all’altezza di piazza Ferraris, per aumentare la sicurezza dei pedoni che attraversano la strada.



Si tratta in entrambi i casi di semafori a chiamata, ovvero impianti che garantiscono sempre il verde ai veicoli che procedono lungo via Senese e viale Volta, fino a quando un pedone non richiede l’attraversamento attraverso l’apposito pulsante. Entrambi gli impianti sono provvisti anche di dispositivi acustici per non vedenti.