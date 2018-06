Nuovi cestini per i rifiuti​ al Parco delle Cascine

Sono stati installati questa mattina nel viale Lincoln e sostituiscono i precedenti a rete

Al Parco delle Cascine sono arrivati 40 nuovi cestini per i rifiuti. A seguire le operazioni l'assessore all'ambiente Alessia Bettini e Domenico Scamardella, direttore dei servizi operativi per l'area fiorentina di Alia spa.

I nuovi cestini sono in lamiera di acciaio, sono montati su una base di cemento ed hanno un posacenere in acciaio inox verniciato dello stesso colore.

«Si tratta di un pacchetto di azioni condivise tra Comune e Alia spa - ha spiegato l'assessore Bettini - che certamente contribuiranno al raggiungimento dell’importante obiettivo di garantire il decoro urbano e la cura della nostra città e, in questo caso, del principale parco di Firenze, così da incentivare comportamenti sempre più corretti e rispettosi dell’ambiente».