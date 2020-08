Lunedì al via lavori. Lavori di asfaltatura allo Stradone dell’ospedale di Torregalli, nuova illuminazione in via San Quirichino. Chiuso a Prato il Ponte alla Vittoria per verifiche strutturali

Cominceranno lunedì 31 agosto in orario notturno (21-6) i lavori per nuove corsie ciclabili in viale Europa e viale Giannotti. Lunedì e martedì è prevista la chiusura delle corsie preferenziali di viale Giannotti e via Poggio Bracciolini così da poter lavorare sulla direttrice uscita città ed avere la possibilità di deviare il traffico in uscita sulla preferenziale in corrispondenza del cantiere. Mercoledì e giovedì ci sarà la chiusura della direttrice in entrata città per realizzare la corsia ciclabile, con deviazione del traffico in entrata città sulla corsia preferenziale opportunamente revocata; in questa fase, per consentire l’ingresso su via del Bandino e l’uscita da via Mazzei, saranno rimosse alcune parti del cordolo giallo a separazione della corsia preferenziale. Infine venerdì 4 settembre ci sarà la chiusura del controviale Europa in ingresso città (e un tratto di via Turchia).

Per l’assessore alla mobilità si tratti di interventi per dotare la città di un'importante infrastruttura per favorire gli spostamenti con la bicicletta, arricchendo Firenze di nuove corsie ciclabili per ulteriori 17 chilometri.

Ecco i principali cantieri della prossima settimana sulle strade di Firenze: lavori di asfaltatura allo Stradone dell’ospedale di Torregalli e nuova illuminazione in via San Quirichino.

A Prato il Ponte alla Vittoria sarà chiuso al transito lunedì 31 agosto per verifiche strutturali. Le opere cominceranno alle 8.30 per agevolare i pendolari diretti alla Stazione ferroviaria Centrale per prendere il treno. Durante la chiusura il traffico proveniente da piazza San Marco verso Via Firenze sarà deviato in via Arc. Martini, Ponte Venti Settembre, e via Matteotti; quello da viale Montegrappa verso via Firenze o piazza della Stazione verso piazza Europa, via Tiziano, Ponte Venti Settembre e via Matteotti; quello dalla Stazione verso piazza San Marco proseguirà per via Matteotti, Ponte Venti Settembre, via Arcivescovo Martini e piazza San Marco, oppure via Buozzi, via Machiavelli, Ponte Venti Settembre, via Arcivescovo Martini e piazza San Marco. Deviazioni anche le linee Lam Blu, Rossa, Arancio e Viola, che partiranno da via Arcivescovo Martini transitando dal Ponte XX Settembre.