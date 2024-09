Nuova pavimentazione di piazza San Marco, cosa succede?

Firenze, 24 settembre - "La nuova pavimentazione di piazza San Marco, inaugurata da poco tempo nell'ambito dei cantieri per la realizzazione della tramvia, non reggerebbe il peso dei mezzi e dei bus che la attraversano, e di conseguenza sono in corso lavori per sostituire le pietre che ricoprono il manto stradale. Pretendiamo che il Comune di Firenze faccia chiarezza sull'intera vicenda, che si accertino le responsabilità e che si calcoli a quanto ammonta la perdita per le casse pubbliche dovuta a questo errore". È quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che oggi ha fatto un sopralluogo.

"I binari della tramvia nella direttrice Libertà-Cavour-San Marco - accusa Stella - sono uno sfregio al centro storico di Firenze, la variante è una follia che andava evitata. Siamo molto preoccupati dell'impatto che il passaggio della tramvia potrà avere sui monumenti che si affacciano su piazza San Marco, a cominciare dal ciclo di affreschi del Beato Angelico nel convento omonimo, e per la stessa stabilità della basilica. Chi ci può dire che le vibrazioni del tram non causeranno danni? Tutto il progetto della linea 3.2.1 è un errore che andava evitato".