Nubifragio in Val di Fassa, alluvionata Moena

A Moena la strada diventa un fiume

Località nota ai tifosi fiorentini per ospitare il ritiro estivo dei calciatori viola

Nel pomeriggio un drastico calo della temperatura ha accompagnato la bomba d'acqua che si è riversata su Moena, attraversata da un fiume di fango e detriti.

Il sindaco di Moena Edoardo Felicetti comunica che "presso le Scuole Mensa di Moena è stato istituito un punto di ritrovo con la Croce Rossa per chi avesse bisogno di asciugarsi, cambiarsi o mangiare. Soprattutto per chi è di passaggio e non può rientrare a casa. Chi avesse bisogno può recarsi lì".

Numerosi i Video pubblicati in rete che mostrano la fase di piena del corso d'acqua che attraversa la località scontrandosi con gli attraversamenti pedonali ed i pontili.