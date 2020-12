Novoli e via Baracca: clienti ai tavoli, chiusi 2 ristoranti

L’esito dei controlli effettuati ieri sera e oggi dalla Polizia municipale. Sanzione da 400 euro e chiusura per 24 ore

Clienti serviti ai tavoli nonostante i divieti previsti dal DPCM. Per questo la Polizia Municipale ha multato oggi due attività di ristorazione e ieri un bar. Per i tre locali, oltre alla sanzione da 400 euro, è scattata anche la chiusura per 24 ore. Al momento infatti le regole della zona arancione consentono per bar e ristoranti soltanto la vendita da asporto o la consegna a domicilio.

Il primo intervento di oggi è avvenuto dopo le 12.30 in zona del Mercato Ortofrutticolo. Gli agenti hanno trovato all'interno del locale alcune persone sedute ai tavoli con cibo e bevande. Gli agenti si sono trovati di fronte alla stessa scena durante il secondo intervento, avvenuto un’ora dopo circa in zona via Baracca. Nel locale erano presenti 14 clienti seduti a più tavoli: alcuni erano già stati servizi alimenti e bevande, altri avevano fatto l’ordinazione dal cameriere ed erano in attesa dell’arrivo del cibo.

Passando all’intervento di ieri sera, gli agenti hanno effettuato un controllo in un bar in zona Ponte alle Mosse dove alle 19.30 hanno trovato cinque clienti che consumavano bevande in bicchieri di vetro: tre erano seduti ai tavolini, due in piedi al banco.